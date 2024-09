Lucida e toglie la ruggine: meno di 50 centesimi e risolvi i problemi più fastidiosi in casa

Come togliere la ruggine e lucidare qualsiasi utensile in cucina: basta questo, con una spesa irrisoria risolvi un grandissimo problema in casa!

Fare le faccende domestiche per qualcuno può risultare un vero tormento, per qualcun altro è invece un momento di relax. A ognuno il suo direbbe qualcuno ed effettivamente ciò è vero. Certo, che piacciano o meno, le pulizie bisogna farle perché vivere in un ambiente sporco non è proprio il massimo per garantire a se stessi e agli altri una salute di ferro. Purtroppo l’estate è la stagione in cui la casa tende ad accumulare più sporco per via delle porte e delle finestre sempre aperte.

Certo, in alcune occasioni lo sporco non dipende propriamente da noi, ma anche dall’usura generata dal tempo. Pensiamo ad esempio all’argenteria che tende ad ossidarsi negli anni, alle posate che perdono la loro lucentezza, alle padelle e alle pentole che usandole quotidianamente possono perdere la loro verve o il potere antiaderente. Soprattutto la ruggine che si crea su queste ultime può rappresentare un problema, considerando che i cibi entrano a contatto con essa. Come risolvere? Con un trucco magico.

Un solo ingrediente di cucina sarà in grado di far sparire la ruggine in pochi secondi, generando anche un effetto lucido pazzesco. Scopriamo di quale parliamo immediatamente!

Come togliere la ruggine in meno di 10 secondi: grazie all’ingrediente magico non avremo più problemi

Proprio così, un semplice ingrediente, che solitamente compriamo al sacco e che ci concede la possibilità di preparare tantissime pietanze diverse. Può essere fatto al forno, ripieno, fritto, bollito, condito con sale, pepe oppure schiacciato per fare il purè. Avrete certamente capito di cosa stiamo parlando!

Ovviamente di lei, della patata. Un tubero dalle incredibili proprietà, ricco di carboidrati, sali minerali, dal potere energizzante e saziante. Sapevate però che torna utile anche per le pulizie di casa? Le patate contengono naturalmente amido e acido ossalico, una sostanza che si comporta come un vero e proprio abrasivo. Perché quindi comprare prodotti chimici quando possiamo usarla senza spendere 1 euro? Ad esempio per pulire i vetri basta tagliarne una a metà, spruzzarci sopra un po’ di aceto e strofinare la polpa sulle superfici.

Basterà poi pulire il tutto con fogli di carta di giornale per ottenere il massimo dello splendore, senza aloni e senza macchie. Ma il vero trucco di oggi prevede il suo uso per eliminare la ruggine dalle stoviglie. Come? Distribuiamo sulla zona colpita dalla ruggine un po’ di bicarbonato, appiattendolo con i polpastrelli. Facciamo agire qualche minuto, dopodiché tagliamo una patata e strofiniamo una metà sul bicarbonato stesso, insistendo sulla zona arrugginita con movimenti circolari. Risciacquiamo e godiamoci l’effetto finale: la ruggine sarà sparita e la superficie risulterà super lucida!