Rimedio naturale per pulire le piastrelle del balcone e farle tornare come nuove

Rimedio naturale per pulire le piastrelle sul balcone e farle tornare come nuove. Segui i nostri consigli…

Esistono tantissimi prodotti in commercio per pulire le piastrelle del balcone e farle tornare come nuove, ma qual è il rimedio naturale più efficace per la loro pulizia?

Ecco alcuni suggerimenti per pulire la parte esterna della casa e far tornare a splendere quelle piastrelle che sembrano non essere mai state pulite. Basta un solo prodotto e tutto tornerà come nuovo, ecco cosa devi fare.

Come pulire le piastrelle del balcone in modo efficace con i rimedi naturali

Attenzione a ciò che compri nel reparto dedicato ai detersivi e i prodotti per la pulizia della casa e degli esterni, alcuni potrebbero essere aggressivi o addirittura non adatti al materiale da trattare. Se hai il dubbio, prima di procedere con l’intera pulizia è importante trattare una piccola parte della zona e vedere il risultato.

Questo step va effettuato anche con i rimedi naturali, nonostante non siano aggressivi è importante capire bene quale tipologia di ingrediente si possa utilizzare per trattare determinati materiali come le piastrelle esterne.

Prima di tutto devi sapere quale sia il materiale delle tue piastrelle. Se sono in gres porcellanato puoi creare una miscela di acqua, sapone di marsiglia, bicarbonato e aceto bianco. Quest’ultimo, inoltre, è l’alleato perfetto per la pulizia del bagno! Lava il pavimento con una spazzola così da poter rimuovere lo sporco ostinato. Ricorda di risciacquare e soprattutto di asciugare il più possibile il pavimento!

Nel caso in cui le piastrelle siano di cemento è importante lavare le superfici con dell’acqua calda e candeggina, la spazzola per pavimenti ti aiuterà a far tornare come nuovo il pavimento del tuo balcone.

Le famose piastrelle rosse, invece, sono in cotto o in kinkler. Nel primo caso puoi creare una miscela di acqua tiepida e aceto bianco, potrebbe aiutare una goccia di sapone per stoviglie. Evita di usare uno spazzolone, rischieresti di graffiare il pavimento. Piuttosto utilizza un panno morbido.

Essendo un materiale poroso, è altamente consigliato asciugare il pavimento con l’aiuto di una pezza. Se il pavimento è in kinkler potrai utilizzare un mocio in microfibra immerso in acqua e circa 2 cucchiai di carbonato di sodio. Il pavimento splenderà come se fosse nuovo!

Per una pulizia più efficace e soprattutto più profonda, è importante pulire con cura anche le fughe. Dovrai rimediare una spazzola adatta e utilizzare una delle miscele per le varie piastrelle.