Come pulire le mattonelle del bagno in maniera impeccabile: tutti i segreti

Come pulire le mattonelle del bagno in modo semplice e veloce: il trucchetto infallibile, al 100% naturale, che le farà tornare come nuove.

Dedicarsi alle pulizie di casa non è mai un’attività divertente, ma quando si tratta del bagno diventa ulteriormente ‘complicata’. Si tratta della stanza (insieme alla cucina) che necessita maggior cura poiché particolarmente umida: batteri e muffa sono sempre in agguato. Per questo motivo è importante ricordarsi di pulire il bagno con una certa regolarità, dai sanitari ai rubinetti, senza mai tralasciare le mattonelle. Queste ultime vengono spesso dimenticate, ma è un grave errore perché sono un vero ricettacolo di sporco. Come pulirle in modo efficace?

Gli amanti dei cosiddetti rimedi della nonna sanno che esistono tantissimi ingredienti naturali capaci di risolvere un bel po’ di problemi casalinghi. Anche in questo caso, puoi ottenere piastrelle brillanti senza ricorrere ai detersivi solitamente in commercio, spesso aggressivi e sempre più costosi. Per igienizzare al meglio le mattonelle del tuo bagno di bastano poche e semplici mosse.

Mattonelle del bagno, il metodo ultra veloce per pulirle: risultato sorprendente

Parola d’ordine non rimandare. Come sempre, in fatto di pulizie, il consiglio è quello di non lasciare che lo sporco si accumuli per giorni e giorni, così da rendere molto difficoltosa la sua rimozione. Nel caso delle piastrelle del bagno, poi, si rischia di dover fare i conti con la formazione di muffa, che richiede un bel po’ di olio di gomito per essere eliminata. Cosa utilizzare per avere mattonelle del bagno impeccabili? Anche in questo caso, l’aceto bianco si trasforma in un alleato preziosissimo.

Uniscilo ad acqua calda e qualche scaglia di sapone di Marsiglia per ottenere una miscela super sgrassante, che renderà immediatamente le mattonelle più lisce e luminose. Attenzione però alle fughe, che attirano quantità di sporco difficile da mandare via. Non se utilizzi bicarbonato di sodio e acqua ossigenata: unisci i due prodotti e lascia agire questa pasta sulle fughe per qualche minuto. Dopo aver risciacquato e asciugato con un panno pulito noterai la differenza. Infine, dedica particolare attenzione alle piastrelle della doccia.

La regola numero 1 è risciacquare sempre le mattonelle con acqua pulita ed asciugarle al termine di ogni doccia, così da evitare la formazione di muffa. Importantissimo anche lasciar arieggiare la stanza aprendo le finestre, così da eliminare ogni residuo di umidità e calore. Anche nel caso della doccia, aceto, bicarbonato( unito ad acqua ossigenata per le fughe) o limone si rivelano perfetti per dire addio a sporco e fastidiosi aloni. Le tue piastrelle torneranno come nuove, provare per credere.