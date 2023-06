Aloni gialli di sudore su abiti e magliette bianche: come rimuoverle per non lasciarne traccia

Gli aloni di sudore sui vestiti bianchi possono rovinare i capi in un attimo, anche una volta lavati e asciugati. Ecco come rimuoverli.

In estate è molto frequente cercare di dare la priorità a vestiti alle tonalità chiare, in modo che il calore venga respinto un po’ di più rispetto ai capi scuri. Per questo motivo magliette, abiti e camicie di colore bianco sono i prediletti per affrontare le calde temperature estive. Ma con qualsiasi capo d’abbigliamento scelto, il problema si ripete ogni anno: stiamo parlando della comparsa degli aloni di sudore, che possono rivelarsi molto fastidiosi e rovinare l’aspetto di ogni outfit, e a volte anche il tessuto dei vestiti.

Gli aloni di sudore possono essere particolarmente visibili soprattutto sui tessuti bianchi, sia che siano sottili che evidenti. Oltre all’aspetto poco gradevole, le macchie possono essere anche difficili da rimuovere rischiando di rovinare definitivamente i vestiti. Nonostante ciò ci sono dei metodi molto efficaci per eliminare subito gli aloni, in particolare quando tendono a macchiare gli abiti lasciando segni giallognoli sul tessuto.

Come rimuovere i segni degli aloni di sudore

Le macchie si formano proprio quando sudiamo e possono essere più o meno visibili in base al tessuto dei propri abiti. Solitamente appaiono soprattutto sotto le ascelle, nella schiena, sulla pancia, e a volte anche sui pantaloni a seconda del tessuto. Il sudore – oltre ad aiutare il corpo a regolare la temperatura corporea – tende ad espellere impurità come sali minerali e altre tossine.

Per questo motivo sui tessuti bianchi può capitare che, dopo aver sudato molto, compaiano degli aloni gialli, che purtroppo daranno ai vestiti un aspetto logoro e di trascuratezza. In questi casi, la prima cosa da fare è agire tempestivamente facendo in modo che i segni non diventino permanenti sul tessuto. Ecco qualche trucchetto per riuscire a rimuovere gli aloni.

Alcool 70° e acido Ossalico

L’alcool al 70° è una delle soluzioni più comode per rimuovere le macchie degli aloni di sudore. Basterà inumidire un panno con la sostanza e tamponare sopra la macchia abbondantemente. Una volta fatto bisognerà mettere il capo in lavatrice, oppure si potrà lavare a mano con acqua e sapone strofinando per bene, fino a risciacquare definitivamente. L’acido ossalico può essere utilizzato allo stesso modo ed è adatto soprattutto per trattare capi macchiati in cotone o altri più delicati, in quanto non rovina le fibre del tessuto.

Cristalli di soda

Questo metodo oltre che essere efficace è anche economico, visto il prezzo basso dei cristalli di soda. Per farli agire basterà versare in una bacinella piena d’acqua il quantitativo di cristalli pari ad una tazzina di caffè all’interno, per circa 1l d’acqua. Il prodotto andrà a eliminare il grigiore dei capi grigi e le macchie degli aloni nel giro di pochi minuti. I vestiti andranno lasciati in ammollo per qualche minuto per poi essere risciacquati.

Succo di Limone

Le proprietà del limone sono utili per un’infinità di cose e tra queste si rivela anche un ottimo alleato contro le macchie. Per eliminarle, bisognerà inumidire un panno con del succo di limone e un po’ d’acqua e successivamente tamponarlo sulla macchia abbondantemente. Sarà necessario lasciare asciugare all’aria.

Aceto bianco

L’aceto bianco è l’ideale per ravvivare il colore bianco dei vestiti, rimuovendo allo stesso tempo le macchie presenti, anche quelle degli aloni. È perfetto soprattutto per trattare maglioni e golfini, i tessuti più spessi. Si dovrà diluire nell’acqua in una bacinella, dove si potrà lasciar agire il prodotto per poi completare il lavaggio con l’acqua pulita dopo qualche minuto.