Pennyblack, scopri i capi della nuova collezione autunno inverno: te ne innamorerai!

La nuova collezione autunno-inverno 2024-25 di Pennyblack si ispira allo stile raffinato e dinamico della scena londinese. Il brand propone un guardaroba pratico ma ricercato, che fonde elementi classici e trend super attuali. Le tendenze moda dell’autunno-inverno 2024-25 ruotano attorno a capi strutturati e confortevoli, linee morbide ma decise, con grande attenzione ai tessuti pregiati e alla versatilità.

La nuova collezione autunno inverno 2024-25 di Pennyblack, brand del gruppo Max Mara nato nel 1978, riflette appieno queste tendenze proponendo capi dal carattere deciso, perfetti per affrontare ogni situazione quotidiana con stile e personalità.

Pennyblack, la campagna autunno inverno 2024 con Laura Chiatti

A rappresentare la donna Pennyblack in tutta la sua versatilità il brand ha scelto Laura Chiatti come volto della campagna autunno inverno. Con la sua capacità di interpretare capi raffinati e casual con disinvoltura, l’attrice incarna la filosofia di Pennyblack: eleganza naturale, attenzione ai dettagli e personalità.

Come ha dichiarato proprio Laura Chiatti: «Di Pennyblack mi piace soprattutto la capacità di valorizzare ogni donna con naturalezza, senza forzature. In collezione ci sono tanti capi e accessori con cui è facile creare i look giusti per giornate come le, sempre fitte di mille impegni».

Un’identità iconica: l’ispirazione londinese

“London state of mind” è il tema centrale della collezione Pennyblack autunno inverno 2024-25, ispirato allo stile tipicamente britannico che unisce tradizione e modernità. Fin dalla sua nascita, il brand ha tratto ispirazione dalla capacità di Londra di mixare eleganza classica e innovazione, rappresentando un punto d’incontro tra passato e presente.

Questa collezione trova la sua perfetta collocazione nella vita quotidiana in città, con capi studiati per adattarsi a qualsiasi occasione: dall’ufficio, agli eventi serali, fino ai momenti di svago.

Pennyblack, i capispalla della collezione

La collezione autunno inverno 2024-25 è ricca di capi chiave che rappresentano la versatilità e l’eleganza del brand. Tra i capispalla di punta della stagione c’è il trench, un capo immancabile per l’autunno. Realizzato in gabardine di cotone resistente all’acqua, è perfetto per affrontare il clima variabile.

Questo modello doppiopetto è caratterizzato da maniche raglan, falde sulle spalle e cinturini regolabili ai polsi, con un taglio che avvolge la vita grazie alla cintura abbinata. Gli interni trapuntati garantiscono comfort e calore, rendendolo ideale per le giornate più fresche. Lo spacco posteriore e i dettagli di taglio sartoriale ne fanno un capo sofisticato ma pratico, in pieno stile Pennyblack.

Un altro capospalla imprescindibile è il caban, realizzato in tessuto avorio dal finish spalmato. La texture calda e soffice all’interno lo rende perfetto per i climi invernali. Il taglio dritto, le spalle scese e i revers ampi gli conferiscono un’aria contemporanea e rilassata.

Laura Chiatti lo indossa con una camicia in denim e jeans mini-flare a vita media, abbinati a una cintura in pelle con occhielli. Questo capo versatile è adatto per diverse combinazioni, perfetto per outfit casual con un twist di eleganza.

Il cappotto in lana e mohair è un capo doppiopetto a due bottoni, con un taglio midi e una silhouette dritta, ideale per le giornate più fredde.

Le spalle strutturate e i revers a lancia donano una silhouette definita, mentre i dettagli di lavorazione raffinati sottolineano la qualità del capo. Perfetto per completare un look serale, questo cappotto si sposa bene con l’abito nero in maglia Pennyblack impreziosito da ricami bijou.

Pennyblack, i must-have dell’autunno inverno 2024-25

La iumpsuit color kaki è disegnata per seguire delicatamente le forme, con un top stile camicia con pratiche tasche applicate, cintura coordinata in vita e pantaloni leggermente svasati con chiusura a zip nascosta.

Laura Chiatti la indossa con un paio di anfibi neri reinterpretati in chiave chic grazie alla finitura a stampa cocco, tra gli accessori della nuova collezione Pennyblack.

Il completo blazer e pantaloni in velluto è un omaggio allo stile maschile reinterpretato in chiave femminile. Il blazer doppiopetto, con taglio allungato e revers a lancia, si abbina ai pantaloni con pences dalla linea ampia e dritta per un look versatile e ricercato.

Questo suit è ideale per eventi formali e incontri di lavoro, ma può essere indossato anche con una blusa scivolata dal design pulito per creare un effetto casual-chic.

La tuta in velluto stretch effetto crinkle è la scelta ideale per chi cerca un look sofisticato per serate invernali e per le prossime festività di Natale. Ha una linea morbida con pantaloni diritti, vita delineata e scollo a V che valorizza la figura.

Completata da una cintura abbinata, questa tuta ha un appeal elegante e senza tempo. Indossata sopra una camicia in crêpe de chine di seta, arricchita con applicazioni di pizzo Chantilly, questa tuta diventa un vero e proprio must per l’inverno. La cravatta nera aggiunge al look un tocco mannish.

Le altre proposte della collezione

Tra le proposte principali di questa stagione torna anche il tema “Dolce Vita” che reinterpreta il fascino italiano in chiave urbana. Uno dei capi protagonisti è il completo suit in lisca di pesce gessata, arricchito da delicati dettagli luminosi di paillettes.

Un completo che, abbinato a una T-shirt in jersey di cotone con perle e strass o a una camicia in crêpe de chine color avorio, esprime al massimo l’eleganza ricercata e moderna del brand.

Pennyblack riconferma l’importanza del denim, con la linea Denim Hits & Fits dedicata ai jeans che interpretano i tagli più in voga e valorizzano diverse silhouette. Dal cargo jeans anni Novanta al bootcut con vibrazioni anni Settanta, ogni modello riflette la storia e la maestria del brand nella lavorazione di tessuti in denim.

Questa collezione include sette modelli chiave: i mini-flare, i bootcut, i regular e gli skinny fit. Ogni modello è studiato per adattarsi ai diversi stili, con una palette che varia dal classico blu al grigio e al nero.

Forte dei successi riscontrati nelle passate edizioni, Pennyblack nella collezione autunno inverno 2024-25 riprende anche il progetto Chic in Suit con nuovi completi sartoriali che combinano precisione sartoriale e modernità.

Tre modelli di blazer – monopetto, doppiopetto e con revers a lancia – si accompagnano a pantaloni slim, flare o ampi con pinces. Il gilet, rivisitato in chiave femminile, aggiunge un tocco inaspettato, confermando il suit come simbolo di eleganza senza tempo.