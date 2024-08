Peli incarniti all’inguine, cosa fare?

Peli incarniti all’inguine, quali potrebbero essere le cause e i rimedi anche fai da te per risolvere il problema!

I peli incarniti sono un problema abbastanza comune che possono colpire varie zone del corpo, come gambe, braccia e talvolta anche inguine. Si tratta di un disturbo fastidioso che può diventare, se trascurato, anche doloroso, motivo per cui è importante individuare le cause e soprattutto capire quali sono i rimedi per risolvere il problema.

Il pelo incarnito non è nient’altro che un pelo che si è sviluppato all’interno della pelle e non all’esterno, ecco perché se trascurato potrebbe causare infiammazioni della cute o infezioni da dover trattare con prodotti specifici. Quali sono le cause più comuni? Scopriamo insieme i motivi per cui potrebbero comparire i peli incarniti all’inguine e i rimedi per contrastare il problema!

Pelo incarnito sull’inguine, come eliminarlo

Uno dei motivi principali per cui potrebbe incarnirsi un pelo sulla zona dell’inguine è la depilazione con il rasoio. Anche la ceretta potrebbe causare questo tipo di problema, così come l’epilatore. Non è tutto, perché a quanto pare i peli incarniti potrebbero comparire anche a seguito di una scarsa igiene, fattore per nulla salutare per l’organismo e per la zona in questione.

Pantaloni o biancheria stretta possono infastidire l’area e di conseguenza il pelo potrebbe crescere curvo e in maniera errata. Inoltre è importante non fare delle cose dopo la depilazione all’inguine proprio per evitare di creare anni.

Come risolvere il problema? Innanzitutto è importante individuare il pelo incarnito e cercare di rimuoverlo con l’aiuto della pinzetta. Disinfettala con cura con un prodotto specifico, poi rimuovi il pelo con delicatezza, senza irritare eccessivamente la zona. Dopodiché disinfetta la zona che è stata trattata ed effettua uno scrub per esfoliare al meglio la pelle.

In alternativa al classico scrub puoi usare il guanto di crine, un beauty tool in grado di esfoliare l’epidermide specialmente sulle zone più delicate, quindi l’inguine è perfetto. Per ridurre l’infiammazione potresti fare degli impacchi di camomilla sull’area interessata, oppure applicare un po’ di e acqua e sale miscelati insieme sull’inguine con i peli incarniti.

Se hai una crema lenitiva in casa utilizzala per trattare la zona, in questo modo potrai rendere l’inguine più morbido e rilassato e soprattutto potrai provare sollievo in caso di prurito o dolore. Nel caso in cui la situazione sembri non passare, potresti aver bisogno di sentire il parere di un esperto.

Il medico potrà indicarti una terapia di antibiotici locali o per bocca, una lozione con acido glicolico oppure delle creme specifiche con principi attivi in grado di sfiammare la zona.