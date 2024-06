Patch occhi, perché tutte li amano

Prendersi cura della propria pelle è importantissimo. Sin dalla giovane età bisogna inserire nella propria routine una skincare adatta alla propria tipologia di pelle. I prodotti da utilizzare solitamente sono idratanti oppure purificanti, con l’avanzare dell’età invece dovrai privilegiare tutti quei prodotti integrati con principi attivi in grado di nutrire e idratare in profondità la pelle.

Uno dei prodotti da poter utilizzare indipendentemente dall’età sono i patch occhi. La zona del contorno occhi è molto delicata, motivo per cui esiste una crema specifica e viene sconsigliato l’utilizzo della classica crema per il viso.

Quali sono i benefici del patch occhi

Da quando sono in commercio i patch occhi sono diventati un vero must di bellezza. I patch non sono altro che delle maschere da applicare sul contorno occhi per contrastare le occhiaie o idratare la zona in caso di primi segni dell’invecchiamento.

Quali sono, quindi, i benefici dell’utilizzo dei patch occhi? Da come avrai capito possono tornare utili per contrastare anche le piccole rughe, quindi puoi iniziare ad utilizzarli la sera per idratare la zona insieme ad una crema contorno occhi specifica. Non è tutto, perché andando ad idratare la zona ti permettono anche di combattere le occhiaie.

Svolgono un’azione defaticante e decongestionante, oltre ad illuminare la zona e ottenere un effetto rimpolpante. In commercio inoltre è possibile trovare diverse tipologie di patch in base alle proprie esigenze. Quindi scegli con cura il prodotto, per un effetto anti age sarà utile un patch liftante, per delle occhiaie ben in vista un prodotto defaticante tornerà molto utile.

Come funziona l’applicazione? Il patch occhi puoi portarlo sempre con te nel tuo beauty case, non è per nulla ingombrante e può essere applicato in qualsiasi momento del giorno, anche se il momento della skincare serale è quello più consigliato.

Sono degli adesivi facili da applicare in quanto sono a mezzaluna, quindi seguono la forma della zona da trattare. Dopo aver deterso il viso, dovrai applicare i patch occhi e lasciarli agire per circa 10 – 15 minuti. Trascorso il tempo richiesto, rimuovi i patch e massaggia l’area con dei movimenti delicati. Poi applica il classico contorno occhi che usi di solito e picchietta per bene sulla zona.

Trattandosi di una maschera non dovrai applicarlo ogni sera sul viso, il consiglio è quello di utilizzarli almeno 1 volta a settimana, massimo 2 per avere un risultato che ti stupirà.