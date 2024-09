Pasti da 600 calorie: il menù per una dieta ipocalorica

Colazione, pranzo o cena, il cibo sano non deve mai mancare. Dei pasti da 600 calorie, inoltre, sono perfetti per una dieta ipocalorica.

Una dieta ipocalorica sana non dovrebbe mai scendere sotto un certo numero di calorie, ovvero 1200 calorie al giorno (la soglia minima). Negli ultimi anni – senza alcun dubbio – c’è una maggiore consapevolezza dell’importanza di un’alimentazione sana e di uno stile di vita che lo sia altrettanto. Uno dei modi per mantenere il peso ideale è rappresentato dai pasti da 600 calorie.

Nello specifico, si tratta di pasti che, se fatti tre volte al giorno, apportano un totale di 1800 calorie massimo. Ovviamente, ci sono moltissime possibilità per costruire il menù preferito. Scopriamo insieme alcuni pasti da 600 calorie e il menù per una dieta ipocalorica.

La colazione da 600 kcal

Premettendo che è sempre bene consultare un medico nutrizionista che sappia redigere un menù settimanale su misura per te – in base al sesso, all’età e allo stile di vita che si conduce – generalmente, per restare in forma si può dire che ci si attesta sulle 1500-2000 calorie quotidiane per le donne. Ovviamente, suddivise in cinque pasti tra colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena.

La colazione, ad esempio, deve essere sempre abbondante e fornire il giusto apporto calorico. Anche se, in genere, non si va oltre le 450 calorie quando consumiamo il primo pasto del giorno si può, tuttavia, perdere peso con una colazione da 600 calorie. Ecco alcuni esempi da 640 kcal circa:

Una tazza (200-250 millilitri) di tè, infuso o tisana con due cucchiaini di miele (ci sono tisane fai da te digestive da provare)

Una crostatina con marmellata da 40 grammi

Una merendina, tipo brioche non farcita da 30-40 grammi

Un vasetto di yogurt magro bianco da 125 grammi

Una porzione di frutta fresca di stagione da 150 grammi

Tre fette biscottate con 15 grammi di crema di cacao e nocciole.

Oppure, per una colazione da 600 kcal circa si può optare per i seguenti alimenti:

Un frullato realizzato con 200 grammi di yogurt bianco magro, 100 millilitri di latte parzialmente scremato e 150 grammi di frutta fresca

Biscotti secchi (25 grammi)

Un bicchiere di caffè e latte (150 millilitri di latte parzialmente scremato)

Un croissant vuoto.

Chi ama la frutta e il tè può provare, nello specifico, anche:

Una fetta di pane integrale con un cucchiaino di burro di arachidi

Una banana

Una tazza di tè non zuccherato.

Questo menù è in grado di soddisfare il palato, rispettando le esigenze caloriche e permettendoci di mangiare in modo sano e gustoso.

Dieta da 600 calorie: il menù del pranzo

L’equilibrio tra i nutrienti di questi pasti – carboidrati, proteine, grassi – aiuterà a sentirti sazia, durante il processo di digestione. Ecco alcuni esempi sulle 600 kcal:

Salmone rosolato (110 grammi) con un cucchiaio di olio d’oliva

Friarielli (80 grammi)

Verdura cotta al vapore o insalatona mista con un cucchiaino di olio evo

Pane integrale (35 grammi).

In alternativa, ecco un altro esempio di pranzo delizioso da circa 600 calorie:

110 grammi di petto di tacchino al forno

Una patata media bollita

120 grammi di spinaci saltati con due spicchi d’aglio tritati e un cucchiaino di olio extravergine di oliva

Una pera o mela

25 grammi di formaggio di capra.

A pranzo, vanno bene anche:

Due uova strapazzate

Una tazza di spinaci

Una fetta di pane integrale

Una tazza di fragole

Esempio cena da 600 calorie

Si possono abbinare ingredienti nutrienti per una dieta che aiuti a mantenere peso, stimolando anche il benessere generale. Una cena da 600 calorie è salutare perché, si sa, prima di andare a letto è bene non andare a stomaco troppo pieno. In più, se apporta carboidrati, proteine, grassi, vitamine, minerali e fibre sarà anche perfetta per la nostra linea. È possibile mangiare un primo a base di pasta e legumi o un piatto unico come un’insalata completa o anche un passato di legumi e verdura e un secondo. Per un’insalata di prosciutto, bastano i seguenti ingredienti:

Insalata mista di indivia, rucola e pomodori (porzione libera)

Pezzetti di prosciutto cotto magro (80 grammi)

Farro (30 grammi, peso a crudo)

Due cucchiaini di olio extravergine di oliva

Due uova sode.

Si può provare anche del pollo alla griglia (ci sono tante ricette facili con il pollo):

Un passato di verdure e pomodoro con 10 grammi di olio aggiunto a crudo

40 grammi di parmigiano

Insalata mista di verdure condita con salsa citronette 50 grammi (40 grammi di succo di limone emulsionato con 10 grammi di olio extravergine d’oliva) e aromi a piacere

Una fetta di pollo alla griglia (pezzo medio).

Altre idee per pasti da 600 calorie

Sia a pranzo che a cena si può optare per del salmone al forno con erbe aromatiche e scorza di limone, una piadina con verdure grigliate e pomodori a fette e delle verdure ripiene come zucchine, melanzane, peperoni, funghi o pomodori da riempire con formaggio, riso, legumi o ciò che più ti piace.

Infine, gustosissimi sono il cous cous di verdure e legumi – a cui si può aggiungere curry o menta fresca – una buonissima zuppa di legumi – dalle lenticchie ai fagioli – e il burger di fagioli adatto a vegetariani e vegani, ma non solo: il gusto e un’alimentazione sana e gustosa sono per tutti!