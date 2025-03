Il primo piatto primaverile da preparare in tutte le occasioni

Facile e veloce, per preparare questo primo piatto hai bisogno di soli 15 minuti. Scopri come portare in tavola un delizioso piatto di pasta con salmone e pomodorini!

Per un pranzo facile, veloce e perfetto per la stagione primaverile, dovresti assolutamente provare la pasta con salmone fresco e pomodorini. La ricetta è semplicissima, potrai preparare anche in anticipo la pietanza e conservarla in frigorifero fino al momento del bisogno.

La pasta al salmone e pomodorini, infatti, sarà buona sia calda che fredda, perfetta quindi come pranzo al sacco da portare anche in ufficio. Come ottenere un primo piatto saporito e ben amalgamato? Ecco la ricetta da seguire passo dopo passo!

Come preparare la pasta con salmone fresco e pomodorini, la ricetta facile e veloce per la primavera

La pasta con salmone e pomodorini può essere arricchita con tantissimi altri ingredienti. Ad esempio, potresti provare ad aggiungere la panna o un formaggio spalmabile, come la Philadelphia, così da ottenere un primo cremoso e ancora più sfizioso.

Al posto del salmone fresco puoi usare il salmone affumicato e aggiungere un pizzico di limone al termine della cottura. Insomma, le varianti sono veramente tante, con questa ricetta ti base ti puoi sbizzarrire in mille modi diversi!

Ti spieghiamo passo dopo passo come ottenere un primo semplice ma d’effetto.

Ingredienti

400 gr di penne

250 gr di salmone fresco

1 spicchio d’aglio

15 pomodorini

1 ciuffo di prezzemolo

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

50 ml di vino bianco secco

sale

pepe

Procedimento

Per poter preparare la ricetta della pasta primaverile, dovrai innanzitutto cuocere il salmone. Quindi, in una padella antiaderente metti a dorare uno spicchio d’aglio con dell’olio extra vergine di oliva. Pulisci il salmone, dovrai prima sfilettarlo poi privalo della lisca e delle spine. Taglia, quindi, a tocchetti della stessa dimensione. Aggiungi il salmone in padella e lascialo rosolare per qualche minuto su tutti i lati. Mescola di tanto in tanto con una spatola così da ottenere una cottura uniforme. Sfuma con il vino bianco secco, quindi alza la fiamma così da far evaporare la parte alcolica. Nel frattempo lava i pomodorini, asciugali con uno strofinaccio e tagliali a metà o in quattro. Uniscili al salmone cotto. Aggiusta di sale, poi aggiungi il pepe a piacere. Nel frattempo avrai messo una pentola piena d’acqua sul fuoco. Quando raggiungerà il bollore, dovrai cuocere la pasta al dente. Quindi versa la pasta nella padella del condimento con un mestolo di acqua di cottura. Amalgama per bene il tutto, poi aggiungi il ciuffo di prezzemolo tritato e altro olio extra vergine di oliva. Manteca il tutto per qualche minuto, poi spegni la fiamma e porta in tavola la tua pasta con salmone fresco e pomodorini!

Non perdere la nostra ricetta in cui ti spieghiamo come preparare il salmone al forno!