Con le verdure che avevo in frigorifero, ho preparato una pasta al forno gratinata sfiziosissima

Facile e veloce, preparare la pasta gratinata con verdure è un gioco da ragazzi. Scopri come ottenere un piatto sfizioso per tutta la famiglia!

Per preparare un primo piatto facile, veloce e soprattutto sfizioso basta davvero poco. Se sei stanca di portare in tavola il solito contorno di verdure, potresti provare ad utilizzare gli ortaggi per la preparazione di questa pasta gratinata al forno.

La ricetta della pasta gratinata con verdure è semplicissima, potrai sbizzarrirti con l’aggiunta di altri ingredienti o sostituire quelli presenti nella ricetta.

Come preparare la pasta gratinata con verdure, la ricetta facile e veloce

Ricetta perfetta come salva cena e svuota frigo, se hai degli ortaggi avanzati o semplicemente non sai come cucinarli, ecco un’idea facile e veloce per tutta la famiglia.

Ingredienti

400 gr di pasta corta

100 gr di piselli

1 zucchina

1 melanzana

1 carota

1/2 cipolla

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

5 foglie di basilico

500 ml di besciamella

3 cucchiai colmi di pangrattato

Procedimento