L’errore che tutti fanno con gli asparagi: ecco come conservarli per farli durare settimane

Metodi semplici ed efficaci per conservare gli asparagi più a lungo sia in frigorifero che a temperatura ambiente.

Gli asparagi sono un ortaggio fresco di stagione da consumare in tantissimi modi diversi. C’è un errore, però, che in molti commettono, e riguarda proprio la conservazione dell’ortaggio fresco. Gli asparagi, infatti, possono durare molto a lungo se conservati mettendo in pratica determinate accortezze.

Gli chef e gli esperti del settore consigliano il modo in cui poterli far durare addirittura diverse settimane senza correre il rischio di buttarli via prima del dovuto. Scopriamo insieme come poter mantenere gli asparagi freschi più a lungo e conservarli in maniera corretta subito dopo l’acquisto!

Come conservare gli asparagi più a lungo

Gli asparagi più diffusi nel nostro territorio sono quelli verdi, quelli bianchi e quelli selvatici, ideali per essere consumati in tantissimi modi differenti come superfood primaverile. Oltre a capire come poterli consumare al meglio, è fondamentale sapere prima come poterli conservare più a lungo.

Il metodo più pratico e veloce per conservare gli asparagi sembrerebbe essere quello di congelarli, eppure esistono determinate accortezze da mettere in pratica che ti permettono di conservare gli asparagi più a lungo mantenendo la loro freschezza.

Il primo passo da fare è lavare gli asparagi sotto acqua corrente e asciugarli con uno strofinaccio con delicatezza. In alternativa puoi tamponarli con della carta assorbente. Dopo aver effettuato questo passaggio fondamentale, dovrai prendere un contenitore ermetico e posizionare gli asparagi al suo interno legati da un elastico. L’importante è che gli asparagi siano completamente asciutti!

C’è chi preferisce un metodo completamente opposto: lasciare gli asparagi immersi nell’acqua. Come funziona questo metodo di conservazione non approvato da tutti? Prendi un vasetto di vetro per le conserve e versa al suo interno circa due dita di acqua fresca. Infila al suo interno gli asparagi così da immergere le estremità del gambo. Anche qui è importante che gli asparagi siano uniti tra di loro con un elastico. In questo modo gli asparagi dovrebbero conservarsi più a lungo!

Un altro metodo riguarda l’umidità: prendi della carta assorbente e inumidiscila, dopodiché avvolgi al suo interno gli asparagi e conservali all’interno di un sacchetto alimentare aperto. Metti in frigorifero nel cassetto degli ortaggi e conserva fino al momento del bisogno.

Efficace e anche più pratico è il metodo del sottovuoto. In questo caso, però, dovrai avere lo strumento adatto per sigillare a caldo tramite una pressa il sacchetto.

Prova a mettere in pratica queste accortezze e vedrai che gli asparagi si manterranno freschi più a lungo!