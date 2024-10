Pasta gratinata bianca con salsiccia, il pranzo della domenica è servito

Come preparare la pasta gratinata bianca con salsiccia? Ecco una ricetta facile e veloce per tutta la famiglia!

Senza pomodoro e super filante, la pasta gratinata bianca con salsiccia è il pranzo perfetto della domenica. Piacerà a grandi e bambini, gli ingredienti di cui avrai bisogno sono davvero pochi, quindi perché non provare a prepararla?

Prepara la pasta anche il giorno prima e conservala in frigorifero fino al momento del bisogno. Potrai riscaldare per 5 minuti nel forno e portarla a tavola ancora calda. Il consiglio è quello di mangiarla subito così da gustarla in tutta la sua bontà!

Come preparare una buonissima pasta gratinata bianca con salsiccia

Se hai desiderio di preparare due primi piatti, prova anche le lasagne al ragù e besciamella!

Ingredienti

400 gr di pasta corta a piacere (penne, rigatoni, mezze maniche)

300 gr di salsiccia

100 gr di parmigiano grattugiato

80 gr di pangrattato

500 ml di besciamella

90 gr di scamorza

50 ml di vino bianco secco

Ingredienti per la besciamella

500 gr di latte

50 gr burro

50 gr di farina 00

1 pizzico di sale

1 pizzico di noce moscata

Procedimento

Il procedimento della pasta gratinata al forno è molto semplice. Come prima cosa metti a bollire l’acqua in una pentola abbastanza ampia, dopodiché lascia cuocere la pasta per la metà del tempo previsto dalla confezione. Prepara la besciamella. In un pentolino lascia fondere il burro, poi aggiungi la farina 00 e mescola con una frusta manuale lontano dal fuoco. Versa il latte a filo senza smettere di mescolare, poi riporta tutto sul fuoco e lascia addensare per circa 5 minuti. Quando la besciamella è pronta aggiusta di sale e aggiungi il pizzico di noce moscata.. In un tegame lascia cuocere la salsiccia sbriciolata, ci impiegherai all’incirca 5 minuti. Sfuma con il vino bianco, alza la fiamma così da far evaporare la parte alcolica e metti da parte. In una ciotola unisci la salsiccia alla besciamella, incorpora la pasta che hai cotto in precedenza e aggiungi il parmigiano grattugiato. Taglia a dadini la scamorza e aggiungila al resto degli ingredienti, amalgama per bene e sposta il tutto all’interno di una pirofila. Spolverizza sulla superficie altro parmigiano a piacere e il pangrattato. Fai un giro d’olio extra vergine di oliva e inforna a 190 gradi per circa 20 minuti. Trascorso il tempo richiesto, attiva la funzione grill del forno e lascia cuocere per altri 5 minuti. In questo modo otterrai una superficie croccante e filante! La tua pasta gratinata al forno con salsiccia è pronta per essere servita.

Con la salsiccia puoi preparare tantissime ricette, come ad esempio questa pasta ai funghi super sfiziosa!