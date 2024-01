Pasta con il salmone, ricetta sfiziosa super veloce pronta in 5 minuti

Una ricetta molto facile per fare una pasta con il salmone affumicato senza panna squisita, e soprattutto velocissima per una cenetta sprint.

Se volete portare in tavola un delizioso primo di mare senza dover stare ore in cucina, ecco la ricetta che fa per voi. Si tratta della pasta con il salmone affumicato, che si prepara senza panna, per un piatto light senza inutili calorie in eccesso. È ottima da gustare in famiglia o con gli amici.

Infatti il salmone affumicato è molto saporito e da solo basta a rendere appetitoso questa pasta. Tra l’altro, se proprio volete aggiungere qualche ingrediente per rendere il piatto ancora più sfizioso potete usare delle olive nere oppure una manciata di piselli.

Come fare la ricetta della pasta con il salmone

Questa ricetta della pasta con salmone affumicato senza panna è davvero molto facile da eseguire, anche se siete delle vere e proprie negate in cucina scommettiamo che porterete in tavola un piatto delizioso.

Tra l’altro questo tipo di pesce è molto benefico per l’organismo, non a caso c’è addirittura una dieta del salmone adatta a fare il pieno di acidi grassi polinsaturi come gli omega 3.

Allora, che aspettate? Prendete del salmone affumicato con metodi naturali, tagliatelo a listarelle e seguite la ricetta che vi indichiamo di seguito, passo dopo passo.

Ingredienti per quattro persone

320 gr di pasta corta (farfalle, penne, rigatoni, ecc)

250 gr di salmone affumicato

un bicchiere di vino bianco

2 scalogni

sale

pepe nero macinato al momento

olio extra vergine di oliva

prezzemolo qb

Procedimento

Ecco come fare la pasta al salmone. Prima di tutto tritate molto finemente gli scalogni sbucciati. Metteteli in una padella ampia con un paio di giri di olio extra vergine di oliva. Fate appassire lo scalogno tritato a fuoco lento e quando sarà ben lucido e trasparente, quindi tenero, aggiungete il salmone affumicato tagliato a listarelle. Saltate per un minuto. Ora versate il vino bianco e fatelo sfumare completamente. Regolate di sale e di pepe. Il condimento è pronto. Nel frattempo cuocete la pasta in abbondante acqua bollente salata, scolatela al dente e versatela direttamente nella padella aggiungendo mezzo mestolo di acqua di cottura. Saltate la pasta al salmone affumicato a fuoco alto fino a far evaporare l’acqua in eccesso. Servite ben calda con una spolverata di prezzemolo e gustate.

La chef consiglia: provate anche la variante della pasta al salmone con le zucchine, è appetitosa e semplice da preparare e potete usare anche il salmone fresco (o surgelato).