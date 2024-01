Pharrell Williams conquista tutti alla Paris Fashion Week: Donnarumma, Bradley Cooper, Riize e molti altri

Ottimi risultati per Pharrell Williams con la sua nuova idea per Louis Vuitton. In prima fila Bradley Cooper e tanti altri!

L’anno è iniziato con tante “clamorose indiscrezioni”. Pharrell Williams ha presentato la nuova collezione Autunno-Inverno 2024/2025 per Louis Vuitton, Kate Moss ha spento 50 candeline, Valentino ha conseguito la Certificazione della Parità di Genere, LVMH ha deciso di apportare grandi cambiamenti nella gestione di Bernard Anault.

Tra poco tempo vedremo anche arrivare le prime calzature da uomo firmate Stuart Weitzbman.

Lo scoop del momento, però, è Pharrell Williams che ha fatto la sua prima Fashion Week. Diventato noto come cantante, nessuno si sarebbe aspettato cotanta bravura anche nel mondo della moda.

Designer del menswear di Louis Vuitton, alla Paris Men’s Fashion Week 2024, il rapper si è guadagnato una standing ovation.

Ha puntato tutto sul Far West optanto per pezzi cult e grandi classici. Ecco come è andata la sfilata

Pharrell Williams da standing ovation alla Paris Fashion Week

Pharrell ha portato un omaggio alla sua terra, gli Stati Uniti. Per questo ha scelto degli scenari di sfondo come le Montagne Rocciose, il Montana, il Colorado, il New Mexico o il Wyoming.