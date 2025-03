Paradiso 9, spoiler al 28 marzo: Adelaide torna grazie alla sua ‘rivale’ Rosa

Anche se non è apparsa in video per diverse settimane, al Paradiso delle Signore si è parlato solo di lei. Adelaide di Sant’Erasmo è una delle colonne portanti della soap e, quando non c’è, la differenza è notevole. Soprattutto se la motivazione della sua assenza è grave come in questo caso.

La contessa si è assentata da Milano per motivi di salute e, anche se ha fatto ritorno in Italia, ha deciso di non ricongiungersi con la famiglia. Adelaide preferisce vivere il tempo che le resta da sola e non mostrarsi debole e sofferente davanti ai suoi cari. A sorpresa, però, qualcosa la farà cambiare idea, o meglio qualcuno. Un gesto di Rosa Camilli si rivelerà prezioso. In seguito gli spoiler delle prossime puntate della soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni fino al 28 marzo: Rosa scrive un articolo per Adelaide

Adelaide continua a nascondersi ma per le persone che la amano sarà difficile arrendersi. Tutti hanno intenzione di ritrovarla e mettono su idee e piani affinché la contessa possa riunirsi a loro. A trovare la soluzione, però, sarà Odile, che chiederà l’aiuto dell’amica Rosa Camilli per lanciare un vero e proprio appello alla madre.

La giornalista scriverà un articolo profondo e toccante e lo dedicherà proprio ad Adelaide, pur non menzionando mai il suo nome esplicitamente. Un’idea che piacerà a Marcello ma un po’ meno a Umberto, contrario all’idea di mettere in piazza le vicende personali della nobildonna. Quando si renderà conto della delicatezza con cui la Camilli ha affrontato l’argomento, però, anche il commendatore si ricrederà.

Il pezzo verrà pubblicato sul giornale di Tancredi e, in poco tempo, diventerà virale. L’obiettivo di Odile è quello di far arrivare l’articolo alla madre, affinché quest’ultima possa tornare da loro. Missione compiuta, poiché sarà proprio l’articolo di Rosa a spingere Adelaide a mettere fine alla sua fuga. La contessa farà ritorno alla villa e il merito sarà proprio delle parole della sua ‘rivale’ in amore.

Quello che Adelaide non sa, infatti, è che durante la sua assenza Marcello si è lasciato andare alla passione con la sua coinquilina e, dopo il bacio, non ha fatto altro che pensare a lei. Cosa accadrà quando Barbieri rivedrà la sua compagna? In un primo momento, l’attuale direttore del Paradiso preferirà mantenere il segreto ma le verità, soprattutto quelle scomode, prima o poi vengono sempre a galla nella seguita soap di Rai1.