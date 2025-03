Il Paradiso delle Signore spoiler: Irene parla troppo e mette nei guai il negozio

Non sarà un periodo semplice, quello in arrivo, per i dipendenti de Il Paradiso delle Signore. Il grande magazzino di Vittorio Conti, al momento gestito da Marcello Barbieri e Roberto Landi, sta per ricevere un duro colpo dalla concorrenza. Nei prossimi episodi in arrivo su Rai 1, la Galleria Milano Moda riuscirà ad esporre in vetrina, prima dei rivali, l’abito copiato da Gianlorenzo Botteri.

Una doccia fredda per lo stilista, che vedrà andare in fumo il lavoro svolto per mesi e mesi per realizzare il capo di punta della collezione. Il piano di Tancredi di Sant’Erasmo funzionerà alla perfezione, ma quest’ultimo continuerà a negare ogni coinvolgimento nella questione, negando di aver commesso scorrettezze. Nei prossimi episodi della serie, tutto potrà nuovamente cambiare per via di una confessione improvvisa di Irene Cipriani.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni fino al 26 marzo: qualcuno sente (per sbaglio) le parole di Irene

Il lavoro di Botteri è stato sabotato e lo stilista andrà su tutte le furie. A tal punto da distruggere l’abito al quale aveva lavorato con tanta passione. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore in arrivo su Rai 1, i dipendenti del grande magazzino milanese saranno chiamati a decidere se pubblicare o meno la collezione, nonostante lo sgambetto ricevuto dalla GMM.

Marta Guarnieri inviterà Gianlorenzo a mantenere la calma e a provare ad apportare delle modifiche all’abito, così da diversificarlo da quello della Galleria Milano Moda e renderlo pubblicabile. Un altro importante colpo di scena, però, si verificherà nel corso della puntata in onda mercoledì 26 marzo, quando al Paradiso delle Signore arriverà, inaspettatamente, un personaggio illustre.

Si tratta di Auretta Grimaldi, la direttrice di Stile Italia, una delle rivista di moda più influenti dell’epoca. La giornalista, la cui opinione conta in tutto il mondo, era già apparsa nelle scorse puntate ma per recarsi alla GMM, dove ha intervistato Giulia Furlan in vista del lancio dell’abito. Questa volta, però, la Grimaldi farà visita al Paradiso e, proprio mentre si troverà nel negozio, accadrà qualcosa di particolare.

Gli spoiler rivelano che la donna ascolterà per sbaglio le parole di Irene Cipriani sull’abito realizzato da Botteri e copiato dalla Furlan. La capocommessa si farà sfuggire qualche informazione di troppo proprio mentre Auretta poteva sentire tutto. Quali saranno le conseguenze? Le anticipazioni non contengono dettagli in merito, ma senza dubbio la rivelazione di Irene potrebbe creare un bel po’ di scompiglio nella battaglia senza fine tra le due case di moda.