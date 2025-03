Dramma al Paradiso delle Signore: grave malore durante il lavoro (spoiler 25 marzo)

Nelle recenti puntate in onda su Rai1, le condizioni di salute della contessa di Sant’Erasmo son al centro della trama de Il Paradiso delle Signore. Nonostante Adelaide si trovi a Londra per curarsi, a Milano non si fa altro che parlare di lei e della sua assenza, che sta preoccupando sempre più i suoi cari. Nei prossimi episodi della soap ambientata negli anni ’60, però, qualcun altro si sentirà male.

Nello specifico, le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda il 25 marzo rivelano che una delle protagoniste assolute della serie sarà colpita da un grave malore, proprio mentre si trova al grande magazzino di moda. Un evento che sconvolgerà i presenti e che genererà molto panico nell’atelier di Vittorio Conti, al momento guidato dagli amici e colleghi Marcello Barbieri e Roberto Landi.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 25 marzo: si sente male in atelier, attimi di panico

I telespettatori de Il Paradiso delle Signore possono tirare un sospiro di sollievo: Adelaide tornerà sana e salva a Milano e lo farà prima del gran finale dell’attuale stagione (fissato per metà marzo). I problemi cardiaci, però, non saranno risolti del tutto e la contessa sarà chiamata a prendere una decisione molto delicata. L’apprensione sarà tanta, proprio come avverrà quando, nell’episodio del 25 marzo, una dipendente del Paradiso si sentirà male.

Gli spoiler delle prossime puntate rivelano che Concetta Puglisi, stremata dall’eccessivo lavoro in sartoria, sarà colta da un malore proprio in atelier. Un episodio che allarmerà non poco le Veneri, compresa Rita, che non perderanno tempo ad offrire il loro aiuto alla mamma di Agata, assicurandosi che tutto vada per il meglio. Un vero e proprio crollo, quello della Puglisi, che avverrà dopo un periodo complicato.

Il grande magazzino gestito da Marcello e Roberto vivrà attimi di estrema difficoltà dopo la scoperta del “furto” dell’abito di punta della collezione. La mossa della Galleria Milano Moda getterà tutti nello sconforto, a partire da Gianlorenzo Botteri, che sentirà di aver sprecato mesi e mesi di duro lavoro. In preda alla rabbia, lo stilista arriverà a distruggere l’abito che aveva confezionato con tanta passione.

Una situazione drammatica, che però sembrerà migliorar grazie all’intervento di Marta Guarnieri. La figlia del commendatore sarà in grado di far ragionare Gianlorenzo, spingendolo a fare di tutto per non buttare all’aria il suo progetto. Secondo Marta, Botteri dovrebbe apportare alcune modifiche al suo vestito, così da renderlo differente da quello già esposto dalla concorrenza.