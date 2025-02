Stop a Il Paradiso delle Signore: su Rai 1 arriva una nuova soap spagnola

Quello con la soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta è un appuntamento fisso per i telespettatori di Rai 1. Il Paradiso delle Signore è giunto alla sua nona edizione, la settima in daytime dopo le prime due in onda in prima serata, una volta alla settimana. Il pubblico è rapito dalle vicende che ruotano attorno al noto atelier, ma è in arrivo una brutta notizia per gli appassionati.

Nei prossimi mesi la serie con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi subirà uno stop, ma niente paura: non si tratta di alcuna bocciatura, bensì della consueta pausa estiva. La nona stagione si concluderà a maggio e, per il periodo estivo, la Rai avrebbe già pensato a un’interessantissima soap opera per sostituirla. Niente prodotti turchi, il nuovo titolo in arrivo proviene dalla Spagna.

Il Paradiso delle Signore si ferma: al suo posto su Rai 1 una soap spagnola

Mancano pochi mesi al gran finale del nono capitolo de Il Paradiso delle Signore. Le riprese della stagione attuale si sono concluse nelle scorse settimane, ma le ultime puntate andranno in onda, come sempre, a maggio. La soap si ferma per la bella stagione, per poi tornare in onda a settembre con i nuovi episodi. Per occupare la fascia del daytime pomeridiano estivo, la Rai avrebbe già selezionato una soap pronta ad appassionare il pubblico.

Come riportato da Davide Maggio, la rete sarebbe pronta a trasmettere Ritorno a Las Sabinas (Regreso a Las Sabinas), la serie creata da Eulalia Carillo per Disney+, trasmessa da ottobre 2024 a gennaio 2025. Composta da 70 episodi, la soap iberica si presta alla messa in onda nel periodo estivo per via della sua durata non eccessivamente lunga. Una storia di passioni, intrighi e tradimenti, al centro della quale ci sono due sorelle.

La serie si apre con Gracia e Paloma che, dopo tanti anni, ritornano a Las Sabinas per prendersi cura del padre malato, Emilio. La prima incontrerà il suo primo amore, Miguel, attualmente legato ad un’altra donna, mentre Paloma (che si occuperà della tenuta di famiglia) si ritroverà a fare i conti con Paca Utrera, una ricca proprietaria terriera in qualche modo legata al padre Emilio.

Il tema amoroso si intreccia col thriller, in una storia che lascia il pubblico col fiato sospeso dal primo all’ultimo episodio. Nel cast della serie, tra gli altri, Andrés Velencoso (che i telespettatori italiani hanno già visto nella serie Netflix Elite), Celia Freijeiro, Angela Molina e Olivia Molina.