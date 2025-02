Il Paradiso 9 spoiler: Adelaide sta malissimo e Umberto compie un gesto clamoroso

Le riprese dell’attuale stagione sono terminate, ma i telespettatori non hanno nulla da temere. La decima stagione de Il Paradiso delle Signore è già in programma e tornerà con i nuovi episodi il prossimo settembre, dopo il consueto stop estivo. Prima, però, ci sarà il gran finale del nono capitolo, previsto per maggio e attesissimo dal pubblico. Che ora si chiede: Adelaide tornerà?

Da ormai diverse puntate, la contessa di Sant’Erasmo si è assentata da Milano per recarsi a Londra, dove si sta sottoponendo ad alcune cure sperimentali per via del suo problema cardiaco. Una verità di cui solo Umberto Guarnieri è a conoscenza, poiché Adelaide ha voluto tenere nascosta la sua malattia a tutti, compreso Marcello. Proprio Umberto, nei prossimi episodi in arrivo su Rai 1, si renderà protagonista di un gesto impensabile, che lascerà tutti di stucco.

Il Paradiso delle Signore, spoiler prossime puntate: colpo di scena tra Adelaide e Umberto

Cosa sta succedendo davvero ad Adelaide? La protagonista de Il Paradiso delle Signore è momentaneamente uscita di scena dopo aver scoperto di avere un serio problema al cuore. Un problema che l’ha costretta a dirigersi in Inghilterra all’oscuro di Marcello, convinto che la sua compagna sia partita per questioni di lavoro. L’unico a sapere tutta la verità è Umberto, ex fiamma di Adelaide.

Sin dall’inizio del suo calvario, la contessa si è confidata solo col commendatore, invitandolo a non proferire parola con nessuno circa la malattia. E solo con Umberto Adelaide continuerà a restare in contatto, pur saltuariamente, durante la sua permanenza a Londra. Una permanenza che, per ora, non si sta rivelando fortunata: le cure sperimentali a cui si sta sottoponendo Adelaide non stanno funzionando.

Umberto, sempre più preoccupato, dovrà far finta di niente con gli altri, in particolare con la figlia Marta, sempre pronta a chiedere aggiornamenti sul ritorno della contessa. Quando il silenzio di quest’ultima durerà a lungo, però, Guarnieri non riuscirà a starsene con le mani in mano e deciderà addirittura di lasciare Milano e raggiungere la donna in Inghilterra. Come reagirà Adelaide?

Al momento, la contessa sta molto male ma gli spoiler tranquillizzano i fan: Adelaide tornerà in scena e Vanessa Gravina farà regolarmente parte del cast della soap anche nella prossima stagione della soap ambientata negli anni Sessanta. Quello che non è chiaro è se la Sant’Erasmo sarà ancora decisa a stare al fianco di Marcello, essendosi avvicinata non poco al suo ex Umberto nelle ultime settimane.