Il Paradiso delle Signore spoiler: dramma per Marta Guarnieri, cosa scoprirà

Le riprese della stagione 9 stanno per terminare ma gli appassionati de Il Paradiso delle Signore possono stare tranquilli: la soap opera targata Rai 1 tornerà regolarmente il prossimo settembre, dopo lo stop estivo, col decimo capitolo. Un appuntamento ormai fisso per milioni di telespettatori, affezionati alla vicende dei protagonisti che ruotano attorno al grande magazzino milanese.

Protagonisti tra i quali spicca Marta Guarnieri, uno dei volti femminili più amati della serie. Tornata a Milano dopo un periodo all’estero, la fotografa si era ravvicinata a Vittorio Conti, salvo poi arrendersi al nuovo amore tra il direttore del Paradiso e Matilde Frigerio. Oggi, la figlia di Umberto ha ritrovato la felicità al fianco di Enrico Brancaccio ma per lei sono in arrivo brutte notizie. Nelle prossime puntate della soap, Marta dovrà fare i conti con un triste imprevisto.

Il Paradiso delle Signore, Marta distrutta: le anticipazioni delle puntate di febbraio

Non ha avuto vita facile, Marta Guarnieri, dal suo ritorno a Milano. Prima il triangolo amoroso con Vittorio e Matilde, poi il rapporto sempre più critico col padre Umberto. Solo da qualche tempo, la donna ha trovato la serenità grazie alla storia con Enrico Brancaccio, magazziniere del Paradiso. Dopo un inizio turbolento, i due hanno capito di potersi fidare l’uno dell’altra ed Enrico è riuscito ad aprirsi in modo importante con la figlia di Guarnieri.

Non solo, in occasioni delle festività natalizie, Enrico ha presentato Marta alla persona più importante della sua vita, la figlia Anita. Inizialmente, la piccola ha mostrato di essere gelosa di una nuova figura al fianco del suo papà, ma quest’ultimo ha saputo tranquillizzarla. A poco a poco, Anita si è affezionata alla nuova compagna del padre, mostrandosi anche felice della sua presenza nella vita di Enrico. Qualcosa, però, cambierà presto.

Nelle prossime puntate in arrivo su Rai 1, Enrico accoglierà nuovamente la bambina a Milano, ma non tutto sarà come prima della sua partenza per a Venezia. Anita, infatti, si mostrerà affettuosa come sempre col padre, ma non con Marta. Al contrario, la bimba apparirà molto fredda nei confronti della figlia del commendatore Guarnieri, che resterà molto delusa da questa triste novità.

Marta non riuscirà a capire il motivo di questo cambiamento repentino, avvenuto proprio durante il breve soggiorno di Anita a Venezia, in compagnia della zia Lea. Che quest’ultima possa aver messo in cattiva luce Marta agli occhi della bambina? Tutta la verità verrà a galla nei prossimi episodi del Paradiso, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, a partire dalle ore 16.00.