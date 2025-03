Paradiso delle Signore, colpo di scena tra Rossella e Marcello: decisione drastica

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore in arrivo su Rai 1, il rapporto tra Marcello Barbieri e Rosa Camilli cambierà per sempre.

Le anticipazioni lo avevano svelato da diversi giorni ma la scena è stata comunque di impatto per gli appassionati della soap. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 19 marzo, Marcello Barbieri e Rosa Camilli si sono baciati. I due si sono lasciati andare alla passione nel bel mezzo di una lite, proprio dopo che la giornalista ha dato uno schiaffo al direttore del grande magazzino.

Motivo della discussione? Sempre lui, Tancredi di Sant’Erasmo, nemico storico di Marcello e ormai in affari con Rosa. Una differenza di vedute che ha portato i due coinquilini a litigare ripetutamente ma l’ultimo diverbio si è trasformato in un’occasione per avvicinarsi. Un bacio che lascerà il segno e che, inevitabilmente, porterà a delle clamorose conseguenze. E a una decisione forte.

Il Paradiso delle Signore, spoiler fino al 31 marzo: la scelta di Rossella dopo il bacio con Marcello

Un nuovo triangolo amoroso si fa strada nella trama de Il Paradiso delle Signore. Protagonisti dell’intreccio sentimentale Marcello Barbieri, Rosa Camilli e Adelaide di Sant’Erasmo, ma quest’ultima, al momento, è ignara di quanto sta accadendo. Proprio durante l’assenza della contessa, Marcello si è avvicinato pericolosamente alla giornalista e tra loro è scattato un bacio ricco di passione.

Un bacio dopo il quale entrambi si mostreranno in totale imbarazzo, soprattutto perché vivono sotto lo stesso tetto e, fino a poco tempo prima, erano grandi amici. A viverla peggio, tra i due, sarà sicuramente Marcello, che ha tradito Adelaide proprio nel momento più difficile per lei (lui, però, non è a conoscenza della malattia della contessa e del motivo della sua partenza).

Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Adelaide farà ritorno a Milano e, a quel punto, per Barbieri e Rosa arriverà il momento di fare i conti con quello che è successo. Dopo alcuni giorni di indecisioni, la Camilli prenderà in mano la situazione e sceglierà di interrompere la convivenza con Marcello, lasciando l’appartamento che condivide con lui e trasferendosi a casa di Irene e Delia.

Negli episodi in onda fino al 31 marzo, Rosa affronterà faccia a faccia Marcello e gli comunicherà la sua decisione di abbandonare la casa e allontanarsi da lui. Un periodo delicato per la Camilli, che, oltre alle turbolenze in campo sentimentale, dovrà fare chiarezza anche circa il suo futuro professionale, sempre più divisa fra il lavoro al Paradiso delle Signore e la nuova collaborazione con Tancredi nel suo giornale.