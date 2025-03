Il Paradiso delle Signore 10, addii e conferme: chi ci sarà nella nuova stagione

Il mese che gli appassionati de Il Paradiso delle Signore devono tenere bene a mente è quello di maggio 2025. Le riprese dell’attuale edizione della soap sono terminate da diverse settimane, ma le ultime puntate del capitolo andranno in onda su Rai 1 proprio a metà maggio, ma non è tutto. Nello stesso mese, il set della serie ambientata nella Milano degli anni ’60 riaprirà ufficialmente. Le riprese della stagione numero 10 del Paradiso (l’ottava in onda in daily) partiranno proprio in primavera e, come sempre, i nuovi episodi saranno trasmessi su Rai 1 il prossimo settembre, dopo il consueto stop estivo. Il pubblico è in attesa di scoprire come terminerà il nono capitolo, ma nel frattempo sono già arrivati …

Il mese che gli appassionati de Il Paradiso delle Signore devono tenere bene a mente è quello di maggio 2025. Le riprese dell’attuale edizione della soap sono terminate da diverse settimane, ma le ultime puntate del capitolo andranno in onda su Rai 1 proprio a metà maggio, ma non è tutto. Nello stesso mese, il set della serie ambientata nella Milano degli anni ’60 riaprirà ufficialmente.

Le riprese della stagione numero 10 del Paradiso (l’ottava in onda in daily) partiranno proprio in primavera e, come sempre, i nuovi episodi saranno trasmessi su Rai 1 il prossimo settembre, dopo il consueto stop estivo. Il pubblico è in attesa di scoprire come terminerà il nono capitolo, ma nel frattempo sono già arrivati i primi spoiler circa il cast delle nuove puntate: chi c’è e chi parte.

Il Paradiso delle Signore avrà una nuova stagione: chi resta (sicuramente) nel cast

Da ormai diverse settimane la domanda più frequente tra i telespettatori de Il Paradiso delle Signore è quella che riguarda il ritorno di Adelaide. La contessa di Sant’Erasmo si è allontanata da Milano per sottoporsi a delle cure sperimentali a Londra, dopo aver appreso di essere affetta da una seria patologia al cuore? Addio definitivo? Il pubblico può gioire poiché la risposta è no.

Come confermato dalla stessa attrice che le presta il volto, Vanessa Gravina, Adelaide farà ritorno in Italia già nel corso di questa stagione e sarà al centro della trama anche della prossima, al via a settembre 2025. Ad annunciare la sua presenza nei nuovi episodi della soap anche Umberto Guarnieri, ex fiamma della contessa: la conferma è arrivata dall’attore Roberto Farnesi tramite social.

Le prime indiscrezioni rivelano che tra i volti confermati nel capito 10 ci sono anche quelli dei due fratelli Marcello Barbieri e Matteo Portelli, interpretati rispettivamente da Pietro Masotti e Danilo D’Agostino. Entrambi saranno nuovamente figure cardine della soap, nella quale si parlerà sia della loro sfera privata che di quella lavorativa. E cosa ne sarà di Vittorio Conti?

Al momento non esistono anticipazioni ufficiali, ma non si esclude che, negli episodi di settembre (o comunque nel corso della stagione), i telespettatori possano ritrovare l’amatissimo direttore del grande magazzino, interpretato da Alessandro Tersigni. Resta da scoprire se Vittorio tornerà in Italia da solo, e quindi single, o in compagnia di Matilde Frigerio, per amore della quale aveva lasciato Milano, dopo la denuncia per adulterio che la donna ha ricevuto da Tancredi.