Dopo aver annunciato la tanto agognata gravidanza, Paola Turani torna sul tema della ricerca della gravidanza e pubblica su Instagram un video interamente dedicato all’infertilità.

“Voglio condividere la nostra storia con voi – scrive l’influencer nella didascalia del post – perché dell’infertilità se ne parla sempre poco, perché siamo in tanti a soffrire per un sogno che fa fatica a realizzarsi”.

Paola Turani affronta il delicato tema dell’infertilità

Poi passa a raccontare della ricerca della gravidanza: “Nel 2013 io e Ricky ci siamo sentiti pronti a provare ad avere un figlio, senza fretta, ci siamo detti “Vediamo cosa succederà!”. Per molto tempo l’abbiamo vissuta con serenità, fortunatamente siamo sempre stati impegnati con il lavoro ed ero talmente concentrata che non ho mai pensato seriamente al tempo che passava”.

La blogger racconta che “i mesi che trascorrevano sono diventati anni. “Arriverà.. magari non è il momento giusto.. riproveremo” pensavamo. Ma questo momento non arrivava mai”.

A questo punto arriva lo sconforto: “Ci sono stati mesi in cui mi sentivo più suscettibile e soffrivo; mesi, invece, in cui non ci pensavo. L’estate scorsa abbiamo deciso di affidarci ad una clinica per tutti gli esami del caso, erano già passati molti anni. E col senno di poi mi sento di consigliarvi di prevenire, di fare subito gli esami e non aspettare”.

A quel punto Paola e Riccardo fanno una brutta scoperta: “Purtroppo ci è stato diagnosticato un problema: concepire naturalmente per noi sarebbe stato molto ma molto improbabile. Quasi impossibile. Sono stati mesi duri, è stata una botta psicologica. Quante lacrime ho versato”.

Paola Turani e suo marito, Riccardo Serpella, decidono di iniziare un percorso di PMA (procreazione medico assistita) e procedere con la fecondazione.

A questo punto però, a sorpresa, la vita regala una bellissima notizia ai Turpellas: proprio nel mese in cui avrebbero dovuto iniziare la PMA, Paola scopre di aspettare un bambino.

“Questa notizia ha spiazzato tutti, medici compresi, eravamo increduli ma di una felicità che è impossibile spiegare a parole! È successo così, dopo 8 anni. Mi piace chiamarlo: il nostro piccolo grande miracolo”.

L’influencer poi conclude: “Questo è il mio messaggio di speranza. Non arrendetevi, siete forti!“.