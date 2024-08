Panzanella toscana, il piatto dell’estate senza cottura pronto in meno di 5 minuti

Come preparare la ricetta della panzanella toscana? Scopri gli ingredienti e il procedimento per il piatto estivo senza cottura!

Originaria della cucina toscana, la panzanella è un piatto perfetto per l’estate sia perché è senza cottura sia perché può essere gustato freddo e conservato in frigorifero per diverse ore.

Verdure fresche di stagione e pane raffermo sono gli ingredienti principali di questa ricetta, puoi preparare la panzanella toscana anche per una cena light ed equilibrata per tutta la famiglia.

La ricetta veloce della panzanella toscana

Dopo l’insalata estiva con ingredienti freschi e leggeri, la panzanella è senza dubbio uno dei piatti vegetariani più ricercati del momento. Con le alte temperature un buon piatto leggero e sfizioso è tutto quello che ci vuole, specialmente se non richiede l’accensione dei fornelli o del forno.

Rientrerebbe tra gli antipasti, quindi perfetta per completare un menu della domenica, altrimenti puoi prepararla come pranzo al sacco e arricchirla con altri ingredienti come i legumi!

Ecco, quindi, come preparare la panzanella toscana con gli ingredienti della ricetta originale!

Ingredienti

300 gr di pane raffermo

2 cetrioli

2 pomodori maturi

1/2 cipolla rossa

4 foglie di basilico

1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva

1 tazzina da caffè di aceto di vino bianco

sale

pepe

Procedimento

La preparazione è davvero semplice e veloce. Se preferisci una panzanella croccante ti suggeriamo di saltare questo passaggio e di bruscare il pane in una bistecchiera o alla griglia. Se, invece, preferisci seguire la ricetta originale procedi con lo step successivo.

ti suggeriamo di saltare questo passaggio e di bruscare il pane in una bistecchiera o alla griglia. Se, invece, preferisci seguire la ricetta originale procedi con lo step successivo. Quindi prendi il pane raffermo , taglialo a tocchetti e mettilo in una ciotola con dell’acqua e l’aceto di vino bianco . Il pane dovrà assorbire la miscela e quindi risultare ben umido. Lascia così per qualche minuto, poi metti da parte.

, taglialo a tocchetti e mettilo in una ciotola con . Il pane dovrà assorbire la miscela e quindi risultare ben umido. Lascia così per qualche minuto, poi metti da parte. Prendi i pomodori , lavali sotto acqua corrente e tagliali a pezzetti.

, lavali sotto acqua corrente e tagliali a pezzetti. Procedi nello stesso modo con i cetrioli , quindi elimina le due estremità poi tagliali a fettine.

, quindi elimina le due estremità poi tagliali a fettine. Prendi la cipolla e affettala con taglio alla julienne.

e affettala con taglio alla julienne. Unisci il resto degli ingredienti al pane umido, mescola per bene.

Aggiungi le foglie di basilico tritate, il sale, il pepe e l’olio extra vergine di oliva.

extra vergine di oliva. Mescola con cura e conserva in frigorifero per qualche ora. Puoi preparare la panzanella in anticipo e conservarla in un contenitore ermetico oppure puoi prepararla all’ultimo minuto e gustarla al termine della preparazione!

Nel caso in cui tu abbia voglia di preparare la panzanella il giorno prima per il giorno successivo, ti suggeriamo di aggiungere i pomodori solo all’ultimo momento, sarà indimenticabile!