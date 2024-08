Insalata estiva, la ricetta che adorerai per tutta l’estate

Come preparare un’insalata estiva in meno di 5 minuti? Ecco la ricetta per un piatto leggero, equilibrato e delizioso!

Siamo nel bel mezzo dell’estate e probabilmente le idee per preparare dei pranzi freschi, leggeri ed estivi sembrano giungere la termine. Le insalate sono sicuramente una delle scelte migliori su cui puntare quando le temperature sono alte e la voglia di accendere i fornelli è sempre più lontana.

Perché non preparare un’insalata estiva senza cottura con ingredienti freschi di stagione da gustare per un pranzo in ufficio o come cena light ed equilibrata per non andare a letto con la sensazione di aver mangiato troppo?

Ecco quindi una ricetta estremamente facile pronta in meno di 5 minuti. Ti basteranno pochi ingredienti per ottenere un piatto unico, delizioso che vorrai mangiare ogni settimana!

L’insalata estiva sfiziosa e veloce da preparare per il pranzo in ufficio (e non solo)

La preparazione è velocissima, ci impiegherai meno di 5 minuti per preparare il tuo pranzo al sacco. Inoltre ti suggeriamo di condire l’insalata solo nel momento in cui andrai a mangiarla, se devi conservarla in frigorifero evita di aggiungere l’olio extra vergine di oliva e gli altri condimenti, altrimenti rischierà di inumidirsi troppo e sarà poco piacevole da gustare.

Ingredienti

8 pomodorini

100 gr di feta

50 gr di rucola

5 olive

1 cucchiaino di origano

pepe

Procedimento

Preparare questa ricetta è molto semplice. Prima di tutto dovrai lavare sotto acqua corrente la rucola e asciugarla con cura così da rimuovere l’acqua in eccesso. Quindi metti la rucola in una ciotola.

L’insalata estiva può diventare anche un’idea perfetta per una cena estiva con gli amici. Proponila come antipasto o prepara un buffet per stupire i tuoi ospiti con piatti freschi e leggeri da gustare anche come finger food! Vedrai che l’insalata verrà molto apprezzata.