Per la colazione di domani puoi preparare dei pancake proteici sfiziosissimi

Ricetta facile e veloce per preparare dei pancake proteici per una colazione sana e sostanziosa.

Se al mattino preferisci fare una colazione più sostanziosa ma soprattutto proteica per prepararti ad un allenamento o semplicemente perché il tuo regime alimentare è ricco di proteine, ecco la ricetta dei pancake proteici che potrebbe fare al caso tuo.

Il procedimento è semplicissimo, a differenza dei classici pancake dovrai usare albumi e yogurt greco da poter sostituire anche con un semplice yogurt bianco purché sia al naturale.

Per rendere la colazione, o anche una merenda più elaborata post workout, dovrai rimediare della farina di avena che sarà, oltre che ricca di proteine e fibre, anche l’ideale per chi è alla ricerca di un prodotto senza glutine. Per assicurarsi che la farina di avena sia gluten free ti consigliamo di leggere comunque attentamente l’etichetta.

Come preparare i pancake proteici con albumi e yogurt greco

Ecco, quindi, la ricetta dei pancake proteici che potrai preparare anche in abbondanza per poi congelarli in freezer e tirare fuori la tua dose di pancake giornaliera al momento del bisogno!

Ingredienti

3 albumi

60 gr di yogurt greco

60 gr di farina di avena

1 cucchiaino di bicarbonato

1 cucchiaio colmo di zucchero di canna

Procedimento

Per poter preparare i pancake proteici dovrai innanzitutto montare gli albumi in una ciotola con l’utilizzo delle fruste elettriche. Dovrai ottenere un composto ben montato e soprattutto compatto. Ci impiegherai all’incirca 3 – 4 minuti, i tempi possono variare in base alla potenza delle fruste elettriche. Metti per un momento da parte gli albumi e prendi un’altra ciotola. Quindi unisci lo yogurt greco alla farina di avena e lo zucchero, mescola per bene con una spatola e aggiungi il cucchiaino di bicarbonato. In alternativa puoi usare il lievito in polvere istantaneo per dolci. Incorpora gli albumi montati con movimenti delicati della spatola, quindi amalgama per bene il tutto e metti a riscaldare un pentolino con fondo antiaderente. Se vuoi andare sul sicuro, ungi la base del pentolino con dell’olio extra vergine di oliva. Quindi prendi un mestolo di impasto e versalo sulla padella che dovrà essere calda. Abbassa la fiamma e lascia cuocere per circa 2 – 3 minuti, poi quanto noti delle bollicine sulla superficie gira il pancake dall’altro lato. Lascia cuocere per altri 3 minuti. Con una spatola sposta il pancake su un piatto e versa un altro mestolo di impasto all’interno della padella. Continua in questo modo fino a quando non avrai esaurito l’impasto. I tuoi pancake proteici sono pronti per essere serviti! Potrai gustarli così oppure accompagnarli con della frutte fresca, confetture e tanto altro ancora!

