Pacchetti regalo fai da te: idee per realizzare quelli perfetti

State pensando a dei pacchetti regalo fai da te per avvolgere i regali di Natale economici in modo originale? Ecco come potete realizzare dei pacchi regalo perfetti in poche mosse. Se quest’anno volete stupire i destinatari dei vostri doni con un packaging di tutto rispetto, dimenticatevi del solito e triste pacchetto di carta con nastrino. Vi diciamo noi come fare dei pacchetti per i regali davvero strepitosi!

Alzi la mano chi a Natale o per il compleanno dei propri cari, non ha mai realizzato un pacchetto regalo con le proprie mani. Come avrete notato, i risultati, lo sapete anche voi, possono essere disastrosi se non siete proprio ferrate nell’arte dell’impacchettare.

Se in giro avete visto pacchettini con carta di riso, effetto patchwork, tovaglioli, pacchetti 3D, e vi è venuta la voglia di replicarli, ecco i modi per realizzare qualcosa di unico e originale!

Cosa serve per fare pacchetti regalo perfetti

Foto Pixabay | monicore – Regali di Natale

Ecco i materiali e gli strumenti che dovrete procurarvi per realizzare i vostri pacchetti fai da te:

colla,

nastro adesivo,

forbici decorative,

carta di riso,

carta regalo di varie dimensioni e colori,

di varie dimensioni e colori, nastri colorati di stoffa,

cartoncino colorato,

filo di lana,

pasta in vari formati,

bottoni,

fogli di giornale,

gomma crepla

…E tutto ciò che vi suggerisce la fantasia!

Pacco regalo floreale

Per realizzarlo procuratevi una semplice carta da pacchi verde, che farà da base alla composizione. Ricoprite il dono con la carta, a cui andrete ad applicare tante decorazioni floreali fai fa te oppure dei fiorellini colorati ottenuti modellando del cartoncino di diverse tonalità. Oppure con della gomma crepla.

Pacco regalo con la carta del pane

Foto di Shutterstock | Ramil Gibadullin

Sicuramente avrete in casa la confezione del pane, che potrete adoperare per incartare i vostri regali mangerecci. Per renderla fuori dal comune e visivamente pefetta basta una passata sotto la macchina da cucire e fare tante cuciture a zig zag con fili colorati. Legato con spago da cucina, con un chiudipacco fatto a mano e con l’effetto stropicciato che ha di suo, sarà davvero originale.

Confezione regalo in 3D

Foto Unsplash | Juliana Malta

Utilizzate una carta che funga da sfondo al rivestimento del vostro pacco e collocate sopra di essa ritagli delle forme più diverse, cornici di cartoncino con qualche foto simpatica, adesivi ed etichette su cui avrete scritto frasi di accompagnamento al regalo.

Pacchetto regalo con la carta di giornale

Foto Pinterest @bobvilahome

Perché non riutilizzare i quotidiani per creare un simpatico pacchettino regalo? Con un po’ di fantasia sarà possibile personalizzarla e renderla molto spiritosa. Bottoni, nastri e ritagli di stoffa saranno perfetti per realizzare questa decorazione, che potrà essere arricchita mediante l’uso di fiori 3D.

Rose di carta per decorare i pacchetti

Foto Unsplash | tabitha turner on

Per realizzare delle piccole rose di carta e decorare così i vostri pacchetti regalo dovrete iniziare creando la base con la carta da pacco, e il centro della rosa con una striscia di carta naturale bianca lunga 20 cm e alta 15 cm. Piegatela a metà per il lungo e realizzate una spirale: stringete la base, fatela passare nel primo giro di petali di carta da pacco, e poi fermate il tutto con un cordino. Facile, no?

Pacco regalo con con stoffa

Foto Pixabay | image4you

Infine, ecco un modo originale di comporre il vostro pacco regalo fai da te usando oggetti di riciclo, ritagliate un vecchio jeans o un maglione e con la stoffa coprite il regalo usando un po’ di colla a caldo per chiuderlo. Completate con un nastro di un colore tono su tono e il gioco è fatto.