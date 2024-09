Autunno 2024, 5 outfit da ufficio Zara perfetti per il back to work

Torni in ufficio e non sai cosa indossare? Zara ha la soluzione! Scopri 5 outfit perfetti per il back to work, un mix di stile e comfort per affrontare la nuova stagione.

L’arrivo di settembre segna la fine delle vacanze e il back to work. Zara, con i completi eleganti e versatili della sua nuova collezione, ci aiuta a prepararci al meglio al ritorno in ufficio dopo l’estate e ad affrontare la nuova stagione lavorativa con outfit stilosi, eleganti e versatili.

Gli outfit proposti da Zara sono capi ultra fashion perfetti per chi cerca look da ufficio chic, super comodi e di tendenza. Ne abbiamo selezionati per voi 5 e ve li proponiamo in questo articolo.

Zara, 5 outfit da ufficio per l’autunno 2024: completo grigio blazer e pantaloni

Il primo outfit della nuova collezione Zara, ideale per l’ufficio, è il completo blazer e pantaloni carrot, un classico senza tempo che incarna eleganza e sobrietà. Il blazer è un must have da indossare in ufficio e questo di Zara è realizzato in filato di lana al 100%, si distingue per il suo taglio sartoriale impeccabile.

Il colletto con revers classici, le maniche lunghe e le tasche a filetto sul davanti ne fanno un capo perfetto per le occasioni formali. La chiusura frontale a doppiopetto con bottoni a scomparsa aggiunge un tocco di classe, mantenendo al contempo un aspetto minimalista.

Da abbinare ai pantaloni carrot nello stesso tessuto e colore del blazer. La vita media e la silhouette leggermente affusolata verso il fondo rendono questi pantaloni ideali per lunghe giornate di lavoro: un perfetto mix di comfort e stile.

Per valorizzare questo completo puoi abbinarlo a un paio di décolleté bianche in pelle con cinturino e tacco medio, che aggiungono un tocco di femminilità senza sacrificare il comfort. In alternativa, per un look più casual ma comunque raffinato, la scelta perfetta sono un paio di mocassini in pelle nera dal design pulito e lineare: bilanceranno perfettamente l’eleganza di questo outfit.

Zara, un look di tendenza per il back to work

Il secondo Zara da mettere subito nell’armadio per il rientro in ufficio è un completo gilet e pantaloni marrone scuro, un look che mescola elementi vintage con un tocco contemporaneo. Il gilet è un capo di grande tendenza e quello proposto da Zara, con scollo a V e giromanica, è ideale per chi cerca un look pulito e raffinato: un’alternativa al solito blazer. Il colore marrone caldo richiama le tonalità autunnali e lo rende davvero perfetto per la stagione.

Da abbinare ai pantaloni a vita alta con passanti, realizzati nello stesso tessuto. Il modello a vita alta valorizza la silhouette, mentre i passanti danno la possibilità di aggiungere una cintura sottile, magari in pelle marrone, per un tocco extra di stile.

Le scarpe ideali per completare questo look? Un paio di mocassini in pelle marrone dal design classico. Il colore coordinato con il completo creerà un outfit armonioso e ben bilanciato. Se invece cerchi un’alternativa più formale opta per un paio di scarpe brogue in pelle marrone. I mocassini stringati con dettagli traforati aggiungono all’outfit un twist di eleganza sofisticata, perfetta per il contesto lavorativo.

Blazer e pantaloni grigio scuro, l’outfit da ufficio elegante

Come terzo outfit abbiamo selezionato questo completo grigio scuro in lana composto da blazer e pantaloni a vita media: una scelta versatile che si adatta a diverse occasioni lavorative. Il blazer, con colletto a revers classici e maniche lunghe con polsini aperti arricchiti da bottoni, è una scelta super raffinata. Il calore e il comfort della lana rendono questo capo ideale per la stagione autunnale e invernale.

I pantaloni a vita media, dello stesso tessuto e colore, sono un classico che non passa mai di moda. La vestibilità comoda e la linea pulita li rendono adatti a qualsiasi tipo di silhouette.

Per un look deciso e contemporaneo puoi abbinare a questo completo un paio di stivaletti in pelle nera con tacco medio, perfetti per le giornate più fredde. Se invece preferisci uno stile più tradizionale opta per un paio di scarpe Oxford in pelle nera. Con il loro design classico, aggiungeranno al look un tocco di eleganza timeless.

L’outfit super femminile per il rientro in ufficio

Se desideri un look più audace e femminile per l’ufficio nella collezione Zara trovi la soluzione perfetta: il completo blazer sciancrato e pantaloni rosa. Il blazer con collo a revers, spalline e chiusura a doppiopetto è un capo che non passa inosservato. Da abbinare ai pantaloni flare a vita alta, realizzati nello stesso tessuto e colore, per completare l’outfit con un tocco di modernità. La silhouette svasata dei pantaloni Zara slancia la figura e dà vita ad un look da ufficio elegante e sofisticato.

Per esaltare questo outfit puoi abbinarlo a un paio di décolleté rosa o nude con tacco alto. Questo tipo di scarpa, oltre a slanciare ulteriormente la figura, si abbina perfettamente al colore rosa del completo, creando un look armonioso e femminile. Se preferisci una calzatura più leggera, soprattutto per i primi giorni di autunno, l’alternativa perfetta per aggiungere un tocco di freschezza al look è un paio di sandali con tacco in tonalità nude.

Completo top e gonna corta in maglia per il casual friday

L’ultimo outfit che abbiamo selezionato tra i capi della vasta collezione Zara per il rientro in ufficio è un completo top e gonna corta in maglia, un’opzione perfetta per il casual friday o per un ambiente di lavoro meno formale. Il top, con collo rotondo e applicazione di perline, è un capo che unisce semplicità e dettagli preziosi.

Le maniche corte lo rendono ideale per le giornate più calde o per essere indossato sotto un blazer leggero. Completa l’outfit la minigonna in maglia con vita alta elasticizzata e pieghe che segue dolcemente le linee del corpo, offrendo libertà di movimento e un aspetto raffinato.

Per un look casual ma curato puoi abbinare a questo completo un paio di sneakers bianche in pelle, che aggiungono un tocco sportivo e moderno, perfetto per un ambiente di lavoro dinamico. L’alternativa ideale, se preferisci un look più femminile, sono un paio di ballerine bianche in pelle con punta arrotondata.