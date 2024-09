In ufficio dopo l’estate: cosa indossare per un primo giorno di lavoro chic

Il back to work non è mai stato così entusiasmante con questo outfit da primo giorno dopo le vacanze estive.

Dopo delle tranquille e rilassanti vacanze estive, per molti il ritorno in ufficio può rivelarsi un vero e proprio incubo. Nuove riunioni, impegni, scadenze e telefonate continue, tornare al proprio lavoro non sempre può sembrare invitante dopo aver trascorso un periodo di completo relax lontano dalla frenesia quotidiana.

Il primo giorno di lavoro dopo le vacanze, può apparire come un nuovo inizio, da affrontare con grinta e positività. In questi momenti di indecisione, è fondamentale trovare il giusto compromesso tra comfort e professionalità. Per questo motivo, risulta fondamentale scegliere l’outfit più giusto per sentirsi a proprio agio e affrontare la giornata lavorativa con lo spirito giusto.

Via libera alla creatività e agli abbinamenti che riescano ad esprimere la propria personalità anche all’interno del luogo di lavoro. Indossare l’outfit preferito o un accessorio particolare, comprare un nuovo outfit sfruttando il periodo di saldi estivi, possono risultare degli atteggiamenti terapeutici, adatti a combattere la tipica malinconia di chi torna da una vacanza e deve affrontare l’anno lavorativo.

Outfit per l’ufficio: per un ritorno dalle vacanze meno traumatico

Il look da primo giorno di lavoro non deve rappresentare la tristezza di chi rientra dalle ferie, bensì inviare un messaggio di positività e nuovo inizio. Ecco che scegliere la propria camicia preferita, da abbinare ad un pantalone a sigaretta, può restituire un barlume di energia e vitalità anche alle più grigie giornate post vacanza, così come dettato dalla fashion blogger Antonella Fiordelisi. Si tratta di un abbinamento elegante, senza tempo, in grado di adattarsi a tutti gli ambienti di lavoro. Che sia un jeans o un pantalone più elegante, l’outfit più semplice risulta essere anche quello più funzionale.

Per chi vuole osare di più e scatenare la propria creatività, optare per una blusa e un pantalone a palazzo, può rivelarsi un abbinamento vincente e molto chic.

Da sostituire con la classica camicia bianca, la blusa può adattarsi facilmente a pantaloni dal taglio più ampio o a gonne a tubino. Per i primi giorni di lavoro più freddi, invece, è possibile accostare alla classica camicia un maglione dai toni pastello, da abbinare ad un paio di jeans impreziositi con un tacco o una scarpa più elegante.

Ultimi, ma non per importanza, gli accessori possono cambiare radicalmente il senso di outfit: via libera a gioielli eleganti come orecchini e orologi, borse capienti e occhiali da sole vintage. Gli accessori possono restituire vivacità a chi li indossa, portando un sorriso anche nei giorni più stressanti.