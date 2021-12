Potete fidarvi di tutti? Ecco i segni zodiacali più falsi dell'oroscopo

Spesso vi è capitato che un’amica vi raccontasse una storia talmente rocambolesca da sembrarvi inventata? Oppure avete iniziato una relazione con qualcuno che vi ha sommerso di stupidaggini? Beh, ragazze, sappiate che anche in questo caso – come nel sesso e nell’amore – i pianeti giocano un ruolo fondamentale!

Sarebbe bello sapere in anticipo di chi potersi fidare ciecamente e da chi, invece, è meglio tenersi alla larga per avere una vita felice. Con la classifica dei segni zodiacali più falsi sveleremo anche questo mistero e scopriremo quali sono i segni doppiogiochisti, quelli sinceri fino al midollo e quelli che per interesse personale farebbero carte false.

Scorpione, Gemelli e Pesci: il podio della falsità è tutto loro

Il segno dello Scorpione è tremendamente sexy, sprizza sensualità da ogni poro e a letto è un portento. Ma – c’è un ma – ricordiamoci sempre che lo scorpione è un animale infido, con il veleno nel corpo e questo veleno da qualche parte dovrà pur emergere. Ecco allora che il primo posto della classifica della falsità è tutto suo. Come agisce? Prima irretisce la “vittima” con il suo savoir faire, divenendone il confidente, poi sfodera il suo pungiglione e la pugnala alle spalle raccontando ai quattro venti i suoi segreti. Simpatico eh?

Subito dopo troviamo il segno doppiogiochista per eccellenza, il Giano Bifronte dello zodiaco, l’unico e inimitabile Gemelli. Meno infame dello Scorpione ma davvero inaffidabile, assolutamente non in grado di gestire le cose che escono dalla sua bocca. Quando racconta qualcosa è in capace di cambiare versione, aggiustare le cose a suo favore e contraddirsi più e più volte. Sarà solo smemoratezza o vera e propria strategia?

Terzo posto per i Pesci, ebbene sì, che condividono con i Gemelli la capacità di plasmare a loro piacimento la realtà rendendo le cose sì succulente, ma molto poco veritiere. Usano la grandissima immaginazione di cui sono provvisti per fantasticare sugli avvenimenti e ingigantire la realtà. Non lo fanno con cattiveria…li disegnano così. Però averli nella vita non è di certo una cosa semplice né rilassante.

Aspettatevi poca sincerità da Ariete, Cancro e Vergine

Se cercate qualcuno che vi derida, che si faccia beffe di voi alla prima occasione utile, allora andate sul sicuro con il segno dell’Ariete. Piuttosto che tendervi una mano in un momento di difficoltà, lo troverete piegato in due dalle risate come il Nelson dei Simpson. Un bullo, in poca sostanza. Se però provate a farglielo notare si barricherà dietro un muro di negazione spesso come la sua cattiveria. Statene alla larga.

Di sicuro vi sconvolgerà trovare il Cancro così in alto nella classifica, ma è proprio così: nonostante la sua dolcezza e il suo essere profondamente romantico, questo segno è uno dei più falsi. Forse questo atteggiamento deriva dal fatto che si sentono sempre meno importanti degli altri, per questo motivo tendono a gettare fango sulle persone non appena queste sbagliano qualcosina con loro. Voltategli le spalle e tutto il paese lo verrà a sapere, ma non aspettatevi la verità.

La Vergine, tra quelli elencati fino a ora, è indubbiamente il segno più manipolatore. Calcolatore nella vita, in cucina e anche in amore, non si fa problemi a raggirarvi per ottenere quello che vuole, vi dirà esattamente quello che volete sentirvi dire, se questo gli porterà qualche vantaggio. Un po’ come un bimbo viziato, è opportunista ed egoista quindi pensateci bene prima di iniziare una relazione o un’amicizia con questo segno.

Bilancia, Capricorno e Toro sanno quando è il caso di smetterla con le bugie

La cattiveria non appartiene al segno della Bilancia, che risulta falso principalmente a causa della sua timidezza. Non è molto in grado di esprimere i suoi sentimenti in modo chiaro, senza fraintendimenti, e si lascia sopraffare dalle emozioni. Per questo inventa storie e bugie pur di evadere da una situazione che gli provoca fastidio, in cui non si sente a suo agio, oppure per andare d’accordo con qualcuno. Aiutatelo a fidarsi e questa abitudine svanirà a poco a poco.

I nati sotto il segno del Capricorno, invece, hanno un problema di comunicazione molto importante: mancano di chiarezza. Non sono amanti del dramma, delle esagerazioni e della teatralità ma allo stesso tempo non riescono a mantenere la via della sincerità e si abbandonano al falso per non avere problemi. Anche qui non c’è meschinità, è solo questione di dire le cose a metà per lasciare il resto all’immaginazione.

Il Toro non si può dire che sia un segno falso, ma nemmeno che sia totalmente sincero, si trova in un limbo dettato più dalla convenienza che da una vera e propria dedizione nei confronti delle bugie. Modella il suo modo di essere di caso in caso, a seconda di chi ha di fronte e di qual è il suo grado di confidenza. Soprattutto, in base a quanta voglia ha di intraprendere discussioni di un certo livello: affidarsi alla banalità della non verità è meglio, no?

I più sinceri dello zodiaco sono Sagittario, Acquario e Leone

In fondo alla classifica, a pari merito, ci sono sicuramente loro: Sagittario, Acquario e Leone.

Tutti e tre vogliono vivere una vita semplice, facile, senza preoccupazioni e nel modo più emozionante possibile. Non sono proprio portati per la complessità che deriva da alcuni tipi di menzogne, i classici castelli di carta pronti a venir giù alla prima folata di vento. Amano le strade dritte e non le diramazioni che, invece, le bugie ti costringono a prendere.

Si chiedono: vale davvero la pena sforzarsi di inventare qualcosa quando la verità è così semplice? Forse non sarà facile da dire, forse richiede più impegno, ma alla fine la verità paga sempre e loro lo sanno. Per questo sono in assoluto i segni zodiacali più affidabili dell’oroscopo in questo senso.