Oroscopo di oggi: il segno fortunato del 28 luglio 2022

Meglio fare le vacanze al mare e tuffarsi nell’acqua cristallina o prendere il fresco in alta montagna? Preferiamo sentirci Ariel o Heidi? L’indecisione ci attanaglia tanto quanto l’umidità di un’estate torrida, ma c’è un segno che oggi sorprende tutti e va dritto per la sua strada. La Bilancia domina lo zodiaco ed è il segno fortunato di questo mercoledì!

Continuate a leggere il nostro oroscopo di oggi, giovedì 28 luglio, per prendere ispirazione!

Oggi lasci tutti a bocca aperta, cara Bilancia!

Il tuo è un segno indeciso per natura, dal carattere oscillante e terribilmente accomodante, infatti tu Bilancia del nostro cuore in generale non hai chissà quale voglia di star lì a scegliere, fare piani, organizzare. Vivi il momento e accetti quello che ti capita.

Non oggi, però. Oggi sei la regina della decisione, vai dritta per la tua strada e sei sicura come poche altre volte nella vita. Da cosa deriva questo cambio di atteggiamento? Forse hai trovato una cosa per la quale vale la pena tenere il punto? O magari semplicemente ti sei svegliata con la voglia di scegliere per te e decidere il corso degli eventi. Evviva!

Tanto lo sappiamo tutti, c’è poco da fare: quando finalmente prendi una decisione non c’è nulla che ti smuova. Pianti bene i piedi a terra e metti radici solide come quelle di un albero secolare, per questo oggi sei il segno fortunato del giorno e tutti gli altri ti guardano ammirati. Vai così!

Oroscopo di oggi mercoledì 28 luglio 2022: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Non sei il segno fortunato di oggi? Clicca sul tuo oroscopo sotto e scopri come andrà la giornata e qual è l’outfit più adatto per te!

Amore, lavoro, soldi e salute: arrivederci a domani con l’oroscopo quotidiano di PourFemme!