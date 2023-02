Orecchini a fiori che sanno di primavera (Grazie Kate Middleton!)

Uscita pubblica per William e Kate, che sfilano sul red carpet per la serata dei Bafta, l’annuale consegna dei British Academy Film Awards (cioè il corrispettivo britannico della notte degli Oscar).

La coppia ha confermato la loro nomea di principi della sostenibilità, in particolare la principessa Kate, che rimane una delle donne più eleganti, ha sfoggiato l’ennesimo Royal-look con un abito raffinato indossato per la stessa occasione nel 2019. Si tratta di un abito bianco da gran sera firmato Alexander McQueen: un modello in chiffon con scollatura asimmetrica dall’effetto leggero, quasi etereo, ma stavolta lievemente modificato con l’aggiunta di un morbido fiocco a sormontare la spallina e l’abbinamento di un paio di guanti lunghi neri da femme fatale e clutch. Al suo fianco un principe William decisamente affascinante con il suo tuxedo in velluto scuro.

Quello che però ha colpito tutti sono stati gli orecchini firmati Zara a motivi floreali, una scelta non scontata per una principessa che avrebbe potuto optare per una delle tante preziose parure ereditate dalla regina ma che ha confermato per l’ennesima volta la sua linea di sostenibilità, senza rinunciare alla tradizione sontuosa regale.

Orecchini floreali Zara scelti dalla principessa Kate

Orecchini a fiori che sanno di primavera – Foto Pinterest

Si tratta di un modello ultraleggero a chandelier con foglie e petali sbalzati in rame con piccoli zirconi a illuminare il lobo. Una scelta delicata ma nello stesso momento appariscente. Un accessorio perfetto con diversi outfit soprattutto (come in questo caso) con un look super elegante e raffinato ma che dona la freschezza e semplicità della primavera.

La primavera di Pandora

Orecchini a fiori che sanno di primavera – Foto sito pandora.com

Anche Pandora sa di primavera con gli orecchini a lobo Margherita rosa. Un accessorio che regala un look fresco in attesa del sole primaverile. I gioielli con placcatura in oro rosa 14k sfoggiano pietre di zirconia cubica al centro e smalto rosa applicato a mano che aggiunge dettagli delicati e realistici. Questi orecchini si possono indossare con altri gioielli ispirati alle margherite per un look floreale coordinato.

Il fiore a lobo di Stroili

Orecchini a fiori che sanno di primavera – Foto sito stroili.com

Gli orecchini a lobo Bon Ton sono eccezionali e adatti a ogni stile, una collezione unica di orecchini ear cuff in oro giallo e oro bianco. La forma di fiore regala il giusto tocco di primavera, semplice e perfetti per ogni look.