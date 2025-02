Orbiting, il comportamento del partner da cui bisogna assolutamente prendere le distanze

Cos’è l’orbiting e come superarlo? Ecco tutto quello che devi sapere su questo comportamento tossico da cui stare lontane!

Un comportamento sempre più diffuso sia dai ragazzi che dagli adulti, l’orbiting è un termine coniato dalla blogger americana Anna Iovine ed è entrato a far parte dell’Oxford Dictionary visto il suo enorme “successo”. Purtroppo, si sente parlare sempre di più di questo tipo di atteggiamento che non è per nulla corretto nei confronti dell’altra persona.

Cos’è esattamente e soprattutto come superarlo? Scopriamo insieme di cosa si tratta e come poter andare avanti senza rimetterci di salute!

Se fa orbiting ti vuole vedere? Ecco cosa significa e come superarlo

Incontrare persone che fanno orbiting sembrerebbe essere sempre più diffuso. Di cosa si tratta esattamente? Orbiting significa orbitare intorno a qualcosa, quindi rappresenta quell’atteggiamento che una persona assume nei confronti di un’altra: sparisce ma in qualche modo mantiene comunque dei rapporti, concentrati perlopiù sui social.

Per entrare più nel dettaglio significa che la persona, ad esempio, non risponde alle telefonate ma continua a visualizzare le stories su Instagram o a mettere mi piace alle foto. Questo spiegato il motivo per cui ad oggi è sempre più diffuso, visto che si concentra proprio sui social media.

Cosa arriva dall’altra parte? Sicuramente tanta confusione. Perché questa persona che pratica orbiting si comporta in questo modo? Un atteggiamento del genere non è di certo rispettoso, anzi potrebbe portare la persona che lo subisce ad avere conseguenze non di poco conto.

Molto diverso dal ghosting, l’orbiting crea molto disagio, ansia e inquietudine. Vedere la presenza di una persona in maniera limitata non è affatto semplice, anzi genera nella mente una confusione tale da mettere in dubbio se stessi.

Nella psicologia l’orbiting, ovviamente, rappresenta un atteggiamento poco sano, anzi per certi versi può essere definito tossico. La persona che lo pratica vuole esercitare un controllo sull’altra persona, motivo per cui, spesso, a farlo sono proprio le persone che hanno una personalità narcisistica.

Come superare tutto questo? Innanzitutto bisogna allontanare definitivamente la persona dalla propria vita. Potrebbe nascere una relazione tossica e sentirsi sempre più insicure, incomprese e umiliate. Elimina quindi ogni possibile contatto, anche sui social, e vai avanti per la tua strada. Se tutto questo, però, ti sembra difficile perché ti sei affezionata, probabilmente parlarne potrebbe essere d’aiuto.

Rivolgersi ad un professionista del settore, come uno psicoterapeuta, potrebbe fare la differenza. Ti darà gli strumenti giusti per affrontare una situazione come queste e soprattutto ti aiuterà a ritrovare l’amore per te stessa!