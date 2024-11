Relazione tossica, i campanelli d’allarme da non sottovalutare

I campanelli d’allarme da non sottovalutare per capire se la relazione in cui ti trovi non è per nulla sana.

Purtroppo le relazioni tossiche sono sempre molto frequenti, più di quello che crediamo. Ecco perché capire se una relazione è tossica è davvero fondamentale per il proprio benessere. Cosa si intende con relazione tossica? Si tratta di un rapporto di coppia per nulla sano che, purtroppo e sempre più di frequente, viene normalizzata da molte persone.

Ritrovarsi o comunque scegliere di intraprendere una relazione in cui ci sono diverse incomprensioni non di poco conto potrebbe nuocere alla propria salute.

Se credi di essere in una relazione tossica da cui ti sembra difficile uscire, ti consigliamo altamente di rivolgerti ad un professionista il quale ti saprà guidare in questa tua scelta difficile da prendere.

Ecco, quindi, come capire se la tua relazione è tossica e i segnali d’allarme da non sottovalutare!

Come capire se una relazione è tossica

Solitamente in una relazione tossica può esserci la figura dell’uomo narcisista, persona da cui bisognerebbe allontanarsi quanto prima per il proprio bene.

Come capire se la propria relazione non è affatto sana? Son tanti i motivi che ti dovrebbero spingere a pensare di mettere fine alla relazione con il partner, se ti ritrovi anche solo in uno di questi sappi che potrebbe comunque trattarsi di un rapporto per nulla funzionale.

Una relazione tossica può compromettere la propria salute mentale e fisica, motivo per cui è sempre meglio parlarne con altri e capire come potersi allontanare definitivamente da quella persona.

Uno dei campanelli d’allarme è la comunicazione inesistente, se tra te e il tuo partner non c’è dialogo e soprattutto ogni situazione viene presa con superficialità, potresti star vivendo una relazione per nulla sana. Inoltre, non è da sottovalutare nemmeno il partner che non fa altro che criticare ogni tua scelta senza mai mostrare supporto nei tuoi confronti.

Anche i comportamenti manipolatori da parte del partner non sono assolutamente ritenuti normali. Se l’altra persona tende ad essere estremamente gelosa tanto da impedirti di fare determinate cose, questi atteggiamenti possessivi non fanno che peggiorare la situazione. Insieme alla gelosia, quindi, non può che esserci la mancanza di fiducia: controllare perennemente il telefono con la pretesa di sapere con chi parli, con chi messaggi, con chi esci e cosa fai, non è normale.

Nonostante determinate situazioni, purtroppo ci si può ritrovare in una sorta di dipendenza nei confronti di questa persona. Ecco perché è fondamentale cercare il più possibile di affidarsi ad uno specialista e chiedere aiuto per capire come uscire da questa terribile situazione.