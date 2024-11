L’olio per il viso potrebbe diventare il tuo prodotto preferito, ecco perché

Scegli l’olio per il viso giusto per te e applicalo la sera prima di andare a dormire: la tua pelle diventerà molto più morbida e idratata, provare per credere! Ecco i consigli su come scegliere il prodotto in base alle proprie esigenze.

Per prendersi cura della pelle del proprio viso è possibile usare diversi prodotti, dai vari detergenti alle creme più efficaci che agiscono anche in profondità. Maschere, contorno occhi e tanto altro ancora, per rendere una skincare efficace basta davvero poco.

La scelta dei prodotti ovviamente non deve essere casuale, anzi è importante individuare gli ingredienti che possano andar bene per il proprio tipo di pelle e soprattutto essere costanti con l’applicazione dei vari prodotti.

Uno dei prodotti più richiesti del momento è proprio l’olio viso. Come sceglierlo e soprattutto come utilizzarlo al meglio? L’olio per il viso può diventare uno dei prodotti più efficaci per la cura della pelle. Ecco i consigli da seguire per una corretta skincare!

Olio per il viso, perché anche tu potresti iniziare ad usarlo

Parlando di olio avrai sicuramente capito che si tratta di un prodotto idratante e nutriente, motivo per cui viene spesso utilizzato da chi è alla ricerca di prodotti anti age o comunque che siano in grado di contrastare i segni dell’invecchiamento e, perché no, anche un po’ di secchezza dovuta al freddo e al vento gelido dell’inverno.

L’olio viso è un prodotto proposto da tantissimi brand cosmetici, ha una texture ricca e solitamente viene applicato alla fine della skincare routine.

La prima cosa da sapere è che l’olio non deve assolutamente prendere il posto della crema, quindi sarà importante comunque continuare ad utilizzare quest’ultima e integrare la skincare con un buon olio per il viso in base alla propria tipologia di pelle.

In commercio esistono diversi tipi di olio per il viso, ma come sceglierlo in base alle proprie esigenze? Innanzitutto è fondamentale leggere gli ingredienti al suo interno, ti consigliamo di acquistare un prodotto studiato per trattare un determinato tipo di viso piuttosto che utilizzare un olio specifico.

Ad esempio, in molti commettono l’errore di applicare sul viso gli oli essenziali, come il tea tree: a contatto con la pelle potrebbe irritarla e provocare diverse problematiche.

Per questo gli oli andrebbero miscelati ad altri prodotti oppure acquistati con la consapevolezza che siano adatti al viso. Per la pelle grassa dovresti privilegiare prodotti con olio d’uva, rosa canina e canapa, mentre per la pelle secca meglio scegliere l’argan o il ricino.

Per la pelle mista, invece, potrebbe andar bene l’olio di jojoba, per la pelle sensibile meglio scegliere prodotti contenenti l’olio di lavanda. Ti consigliamo di applicare l’olio durante la tua skincare serale, altrimenti applicalo al mattino e lascia asciugare la pelle almeno per 10 – 15 minuti prima di procedere con il make up.