Il prodotto da avere nel beauty case è l’olio profumato, i migliori li trovi su Notino

Con l’olio profumato per il corpo la pelle sarà idratata, morbida e anche profumata. Scopri i migliori prodotti in vendita su Notino!

Per prendersi cura del proprio corpo e avere così una pelle sana, morbida e idratata, è fondamentale utilizzare prodotti di qualità. Nella beauty routine non può mancare una buona crema per il corpo, da applicare subito dopo la doccia almeno una volta al giorno.

Gambe, braccia, addome, schiena e spalle richiedono idratazione proprio come il viso, spesso infatti si tende a dedicarsi ad una skincare quotidiana per il viso in maniera costante, dimenticando tutto il resto.

Oggi vogliamo suggerirti un modo per prenderti cura del tuo corpo con un prodotto più che efficace: l’olio profumato per il corpo che trovi in vendita anche sul sito di Notino. Quali sono i migliori prodotti in commercio? Ecco quale scegliere!

Olio profumato per il corpo, i migliori in vendita su Notino

L’olio profumato può essere spalmato sul corpo anche per un massaggio rilassante. Ecco perché è importante averne almeno uno nel beauty case, oltre a idratare il corpo, ti permette di prenderti cura di te stessa con una coccola serale.

Sheikha di Al Haramain

Uno dei prodotti migliori da provare è l’olio profumato unisex Sheikha di Al Haramain: dal profumo legnoso, è adatto all’uso quotidiano ed è indicato sia per le donne che per gli uomini.

Daisy Love di Marc Jacobs in capsule

Un prodotto molto ricercato e soprattutto originale è firmato Marc Jacobs. L’olio profumato si presenta in capsule così da poter essere trasportato ovunque con facilità. Dal profumo floreale, l’eau de toilette Daisy Love si trova proprio all’interno di queste piccole capsule da 1 ml di olio.

Il design è moderno oltre che ecologico, il prodotto è di lunga durata e ha un costo accessibile a chiunque. 30 capsule di olio di Daisy Love di Marc Jacbos le paghi solamente 26 euro! Con gli sconti di Notino, inoltre, puoi pagarle anche sotto i 20 euro.

Delina olio profumato di Parfums De Marly

Le note floreali di rosa e peonia con toni vanigliati e muschiati e accordi di litchi e pompelmo danno vita ad un olio profumato a dir poco strabiliante. Stiamo parlando dell’olio profumato Delina di Parfums De Marly, realizzato per idratare la pelle e renderla più profumata.

Un prodotto che ha un costo abbastanza elevato, questo perché è possibile acquistarlo in una confezione da 100 ml.