Olio da massaggio, la guida per scegliere il prodotto giusto per il trattamento più amato di sempre

Olio per massaggio, come scegliere quello più adatto? Ecco la guida definitiva per scegliere il prodotto giusto!

I benefici del massaggio sono molteplici, si tratta di un trattamento per il corpo molto richiesto per tantissime ragioni differenti. C’è chi desidera un massaggio per eliminare la tensione muscolare, per migliorare la circolazione sanguigna o semplicemente per ritrovare il benessere fisico e psicologico.

Il massaggio, infatti, favorisce il rilassamento e migliora anche la flessibilità delle articolazioni.

Per poter capire come scegliere l’olio più adatto per il massaggio è fondamentale soffermarsi sulla tipologia di pelle da trattare.

Se si tratta di un massaggio da effettuare sulle gambe per la ritenzione idrica o per la cellulite, potrebbe ritornare utile un determinato tipo di olio in grado di contrastare le smagliature; se, invece, l’obiettivo è quello di effettuare un massaggio rilassante, potresti optare per un prodotto che scorre facilmente sulla pelle.

Scegliere l’olio adatto per un massaggio non è complicato, ci sono però delle accortezze da non sottovalutare!

Come scegliere l’olio più adatto per il massaggio? La guida definitiva da non perdere

Dopo aver capito l’importanza del massaggio, arriva il momento di scegliere l’olio adatto alla pelle da trattare.

Se hai intenzione di effettuare un massaggio ad esempio al partner o stai studiando per diventare massaggiatore, probabilmente ti stai chiedendo quali siano gli oli da poter usare in base alle situazioni.

Per scegliere l’olio adatto, quindi, la prima cosa da fare è ascoltare le esigenze della persona che deve ricevere il massaggio. Il prodotto è importante da usare durante l’esecuzione del massaggio perché favorisce lo scorrimento delle mani e soprattutto riduce il rischio di sfregamento.

In base alla scelta dell’olio, inoltre, è possibile ottenere altri benefici, ecco perché gioca un ruolo molto importante nel massaggio. Scegli l’olio solo dopo aver chiesto alla persona se ha qualche allergia in particolare, in ogni caso è sempre meglio testare il prodotto su una piccola zona prima di procedere con il trattamento.

L’olio di cocco è consigliato per le sue proprietà nutrienti ed emollienti, così come l’olio di mandorle dolci che agisce anche da elasticizzante. L’olio di Argan, invece, è ricco di proprietà antiossidanti, quindi ideale per un trattamento anti age.

Per un massaggio decontratturante, invece, potresti usare l’olio di sesamo, ideale anche per un semplice massaggio rilassante. Scivola facilmente sulla pelle e viene assorbito lentamente. In questo caso puoi anche aggiungere all’olio di sesamo qualche goccina di olio essenziale di Wintergreen, un potente rimedio aromaterapeutico per l’apparato muscolo scheletrico, motivo per cui viene usato per contrastare contratture e crampi.