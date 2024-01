Olio al Rosmarino per prevenire la caduta dei capelli: come farlo in casa

L’Olio al Rosmarino è un toccasana per i nostri capelli. Previene la caduta, rivitalizza la chioma e dona una nuova luce al tuo look. Scopri tutte le sue proprietà e come realizzare l’olio di rosmarino a casa L’Olio al Rosmarino viene applicato sui capelli sin dall’antichità. Serve come stimolatore per la crescita della tua chioma, rallenta la caduta e funziona proprio da siero nutriente per i tuoi capelli. In questi ultimi giorni, il trend sta impazzando su TikTok e varie ragazze stanno mostrando il loro risultato prima e dopo aver utilizzato l’Olio di Rosmarino. C’è chi lo applica dopo aver deterso i capelli con lo shampoo o chi lo utilizza gelato passando dei cubetti di ghiaccio ricchi di rosmarino facendo sì che questo venga assorbito progressivamente. Bisogna applicare questo olio dalle radici alle punte. “Il rosmarino svolge su capelli e cuoio capelluto un’azione purificante, oltre ad essere indicato come rinforzante e coadiuvante antiforfora” si legge su Biofficina Toscana.

Puoi utilizzare dei sieri, shampoo o balsami che presenteno al loro interno il Rosmarino e prepararlo direttamente in casa.

Scopri tutte le sue proprietà e come realizzare l’olio al rosmarino nella tua dimora!

L’olio al Rosmarino è il migliore amico dei capelli: proprietà e maschera fai da te

Il Rosmarino lavora perfettamente sul microcircolo. Stimola la circolazione sanguigna del cuoio capelluto e aumenta l‘apporto di ossigeno e nutrienti a livello dei follicoli piliferi.

L’Olio al Rosmarino è ricco di antiossidanti che aiutano nella difesa del capello contro radicali liberi e raggi UV.

Se i tuoi capelli hanno bisogno di rivitalizzazione e di struttura, questo è il prodotto adatto a te.

Questo olio non favorisce solamente la crescita dei capelli, ma funziona anche da astringente e purificante del cuoio capelluto aiutando anche chi ha perennemente i capelli grassi.

Se vuoi puoi comprare dei prodotti che hanno al loro interno questo olio o prepararlo comodamente in casa tua a costo zero.

Ecco come, ma prima dai un’occhiata al nuovo look seducente di Alessandra Amoroso!

Olio al Rosmarino fatto in casa

Chi produce cosmetici all’olio essenziale di rosmarino utilizza l’estrazione in corrente di vapore di foglie e rimessi di romarinus officinalis, un arbusto perenne.

Se vuoi realizzarlo a casa, invece, dovrai solamente lasciare in infusione un rametto di rosmarino all’interno di un olio vegetale. Va benissimo l’olio di jojoba, di Argan, di mandorle dolci o di cocco.

Chiudi ermeticamente il composto e lascialo riposare per 30 o 40 giorni. In questo modo il rosmarino rilascerà tutte le sue benefiche proprietà.

Puoi creare anche un versione più leggera con l’acqua di rosmarino. In questo caso, lascia il rametto in infusione in acqua bollente.

Dopo che l’avrai lasciata raffreddare, potrai applicare l’acqua oleate sulla tua chioma, partendo dalle radici fino ad arrivare alle punte