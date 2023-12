Nuovo look per Alessandra Amoroso: sexy e seducente, ma anche ricco di critiche

Alessandra Amoroso cambia look in vista del Festival di Sanremo. Il taglio sexy e seducente non conquista tutti

Alessandro Amoroso è diventata famosa dopo la sua vittoria ad Amici di Maria De Filippi. Semplice, solare e divertente, la cantante ha sempre conquistato grandi consensi.

Nell’ultimo anno, però, Alessandra si è allontanata molto dal mondo dei social perché soffriva troppo le critiche di alcuni utenti.

Passati vari mesi, arriva la decisione della cantante: l’Amoroso parteciperà alla 74esima edizione del Festival di Sanremo e con ciò è diventata anche più attiva sui social.

Un cambio netto nella vita di Alessandra che si è palesato con un nuovo taglio di capelli sexy e seducente.

Le critche, però, non sono mancate

Alessandra Amoroso mostra il nuovo look sexy e seducente: il taglio non è apprezzato da tutti

Dopo essersi allontanata dai riflettori per vari mesi, Alessandra Amoroso torna alla ribalta con un nuovo look ed il singolo pronto per il Festival di Sanremo.

La cantante ha eliminato tutti i post pubblicati nel suo passsato su Instagram e spunta con tre nuove foto che hanno fatto il giro dei social in pochi minuti.

Alessandra porta un nuovo taglio insolito. E’ sempre castana chiara, con colpi di sole dai toni color miele, ma ha accorciato la sua chioma in un look più sbarazzino e sexy.

Abbinato al taglio, un top nero strettissimo con tre scolli su diversi livelli del seno e dell’addome. Il look è super seducente e femminile ed è anche quello che ha indossato durante la presentazione come concorrente del prossimo Festival di Sanremo.

Alessandra vuole far capire al suo pubblico che è molto cambiata ed il messaggio arriva forte e chiaro. Sotto il post, migliaia di commenti hanno lusingato la cantante, mentre voci di corridoio parlano di un riavvicinamento tra Emma Marrone e Stefano De Martino.

C’è chi la vede già come la vincitrice di Sanremo 2024 e chi è contentissimo per il ritorno della cantante e le scrive: “Ci sei mancata Ale“.

Se molti hanno apprezzato il nuovo look, c’è chi invece ha paura di questo cambimento nello stile della Amoroso.

“Sei super brava, ma non ti spogliare, sappiamo che sei brava e bella, non serve svestirsi” scrive un utente sotto il post.

La paura è che la cantante diventi uguale a tutte le altre e si spersonalizzi.

Alessandra Amoroso conquistò tutti ad Amici proprio perché non era cambiata per nessuno. Con la battuta pronta e la risata contagiosa, la cantante piaceva proprio perché era una ragazza semplice.

Il nuovo look la rende più donna e forse anche meno riconoscibile. Forse è proprio per questo motivo che il nuovo taglio non è piace a tutti