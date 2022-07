Olena Zelenska: beauty & make-up identikit della moglie di Zelensky

Olena Zelenska è nata a Kryvyi Rih, in Ucraina, il 16 febbraio 1978. Ha studiato al Kryvyi Rih Gymnasium ed è qui che ha incontrato per la prima volta Volodymyr Zelensky.

Entro il 2000 si è laureata in architettura al Kryvyi Rih Economic Institute.

Il 6 settembre 2003 ha sposato V. Zelensky. Dopo il matrimonio, la coppia si è trasferita a Kiev.

Olena Zelenska è una delle fondatrici dello Studio di produzione Kvartal 95, che è il più famoso, il più apprezzato e il più grande in Ucraina. Lo studio produce spettacoli, programmi di intrattenimento, film e serie.

Dopo la creazione dello Studio Kvartal 95, Olena è diventata anche autrice di programmi televisivi.

Olena Zelenska, il suo look è un modo per veicolare messaggi

I social hanno continuato a discutere a lungo della foto della first lady ucraina Olena Zelenska per la copertina di Vogue America, scattata dalla celebre fotografa Annie Leibovitz.

A molti non è piaciuta la posa poco femminile della first lady. Altri si sono schierati con la first lady e Leibovitz e tantissime donne si sono fatte ritrarre nella stessa posa: sedute, gambe leggermente divaricate, mani incrociate sulle gambe.

Da quando è diventata first lady, Olena ha messo in atto una strategia di personal branding importante, utilizzando l’abbigliamento e il look per veicolare messaggi.

La signora Zelensky ha sempre scelto solo stilisti ucraini, facendo conoscere il talento dei suoi connazionali e mostrando amore per la sua terra.

In un’intervista a Vogue Ucraina, infatti, Olena ha detto di essere orgogliosa di dire chi sono gli uomini e le donne che la vestono, perché nati nel suo paese e non appartenenti a brand già conosciuti.

Nelle occasioni speciali la first lady è sempre sobria ed elegante; utilizza colori brillanti e accesi, senza però mai risultare pacchiana. E il suo make up è il massimo della naturalezza.

I capelli biondi, folti e curati sono spesso sciolti o raccolti in semplici acconciature. I suoi accessori sono raffinati, di buon gusto e non troppo vistosi.

Se a questo si aggiunge un portamento quasi regale, diremmo che è la first lady perfetta.

Ma la signora Zelensky si mostra anche come una madre e una donna di tutti i giorni sul suo profilo Instagram, ovvero felpe con il cappuccio o tute. Il suo splendore non viene meno con l’abbigliamento casual.

Olena Zelenska, il suo trucco leggerissimo è di un’eleganza che lascia senza fiato

Olena Zelenska usa poco trucco o, per meglio dire, trucco non molto vistoso e visibile.

Nelle foto la ritroviamo sempre con un filo di rossetto color nude, un po’ di blush sulle guance e gli occhi truccati pochissimo: un po’ di ombretto sul grigio, quasi invisibile e un leggerissimo tocco di mascara.

Attorniata da una splendida e curata chioma bionda, la first lady ucraina incanta tutti con il suo fascino naturale, ma allo stesso tempo elegante, sobrio, mai sopra le righe.

Anche i gioielli che indossa non sono per nulla disturbanti e vistosi. Di solito preferisce dei piccoli orecchini d’oro e quando decide di adornare il suo collo (spesso non lo fa) indossa collanine eleganti e non eccessive.

Sulle sue mani nessun anello tranne la fede, unghie corte e zero smalto.

Un look e un make up tanto minimalisti quanto eleganti, che stanno facendo scuola.

Olena Zelenska, tailleur e camicie per le occasioni ufficiali

Durante le occasioni ufficiali, la first lady ucraina ha sempre scelto tailleur mono-colore, con longuette o pantaloni a vita alta; oppure camicie morbide dai colori non troppo sgargianti e, soprattutto, non molto scollate.

Anche gli abiti sono sempre stati sobri, eleganti, quasi rigorosi.

Per esempio il giorno dell’elezione di suo marito, Olena ha indossato un casto abito bianco, unito ad una giacca a mantella, sempre bianca. Il tutto disegnato dallo stilista ucraino Artem Klimchuk.

Questi outfit non sono solo dei vestiti per Olena, ma sono chiari esempi di comunicazione non verbale, che trasmettono la sua personalità di donna forte e con le idee chiare, ma sempre con eleganza, raffinatezza e femminilità.