Offerte last minute: tutte le mete più convenienti per fine estate

Molti preferiscono organizzare le loro vacanze estive a fine agosto o a settembre, soprattutto approfittando delle offerte last minute.

In questo modo si avrà la possibilità di andare in vacanza in posti incantevoli che a Ferragosto sarebbero costati un occhio della testa.

Le offerte last minute in Italia

Le offerte di fine agosto, per chi vuole restare in Italia, riguardano soprattutto Calabria, Puglia e Basilicata.

Scorrendo alcuni annunci di siti come Lastminute.it, si può notare come i prezzi siano già scesi notevolmente.

Per gli ultimi giorni di agosto e i primi di settembre la quota settimanale in un residence non supera le 400 euro ad appartamento, mentre la quota a persona in hotel, sempre settimanale, non supera le 100 euro. Un risparmio davvero enorme rispetto a solo dieci giorni fa.

Si ha solo l’imbarazzo della scelta: Vieste, nello splendido Gargano o Ostuni, la famosissima città bianca (con un’offerta che di circa 300 euro a settimana).

Ancora Nova Siri Marina sullo Jonio in Basilicata, a solo 30 km di distanza da Matera. O la Calabria con il suo mare cristallino e l’accostamento di spiagge e montagne.

Le offerte last minute all’estero

Le offerte last minute per l’estero, invece, possiamo trovarle su moltissimi siti web verticalizzati sul tema.

Tra le offerte più appetibili troviamo tre mete: Tenerife, Santorini o Ibiza.

A Tenerife le offerte per fine agosto e inizio settembre, hotel, voli inclusi e colazione, non superano le 1.100 euro a persona. Mentre se si decide di partire a settembre, si risparmia ancora, pagando non più di 950 euro a settimana.

Santorini è leggermente più costosa. Per pagare sulle 800/900 euro a settimana, bisogna aspettare fine settembre, inizio ottobre. Se si vuole partire adesso o ad inizio settembre, invece, il prezzo non scende al di sotto dei 1.300 euro a settimana.

Stessa cosa vale per Ibizia. Qui però i pacchetti sono All Inclusive. Se si decide di partire adesso o ad inizio settembre, il prezzo va dai 1.400 ai 2.000 euro.

Se, invece, si vuole partire ad ottobre, si può risparmiare parecchio pagando dalle 400 alle 800 euro a settimana, tutto incluso.