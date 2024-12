Il nuovo profumo di Narciso Rodriguez è un must di stagione

Il nuovo profumo Narciso Rodriguez For Her Eau de Parfum Intense è un must di stagione. Ecco perché potresti innamorarti anche tu di questa nuova fragranza!

Definito un profumo sfaccettato, il nuovo profumo di Narciso Rodriguez For Her ha già conquistato migliaia di persone. L’Eau de Parfum Intense è stato chiamato All Of Me, come il brand stesso afferma si tratta di una celebrazione audace dell’individualità e dell’espressione di sé, da qui il motivo per cui gli è stato dato questo nome.

All of me è l’ultima fragranza del marchio americano che con la sua espressione olfattiva ha già attirato l’attenzione di innumerevoli persone di età differenti. Ecco tutto quello che devi sapere sul nuovo profumo For Her di Narciso Rodriguez!

All of me, il nuovo profumo di Narciso Rodriguez For Her Eau de Parfum Intense

Un eau de parfum intenso e particolare, All of me è il profumo che anche tu prima o poi vorrai avere nel beauty case. In commercio da diversi mesi, ad oggi possiamo dire che si tratti di una delle fragranze must have dell’inverno 2025.

Un eau de parfum di nicchia, esalta la sensualità e la femminilità di una donna e può diventare il profumo perfetto per personalizzare il proprio look. Lasciare la scia con l’All Of Me è davvero una passeggiata, ecco perché potresti innamorartene anche tu sin dal primo istante.

Quali sono le note che compongono il nuovo profumo di Narciso Rodriguez All Of Me Intense? Il mix di iris nero e di vaniglia si fondono al profumo delicato della rosa e del geranio, per non tralasciare le sue note di fondo caratterizzate dal cuore di muschio e il legno di sandalo australiano. Una fragranza multisfaccettata che piace proprio a tutte ed è perfetta da iniziare a indossare sin da subito.

Anche il packaging non passa inosservato: il flacone in vetro si tinge di un effetto dégradé rosato e il tappo color oro rosa lo rende ancora più particolare. Senza dubbio rispecchia la nuova fragranza del brand.

Sicuramente rientra tra i profumi da donna più venduti dell’ultimo periodo, ecco perché potresti richiedere un campioncino in una delle profumerie più gettonate e testare così il nuovo profumo for her di Narciso Rodiguez. In questo modo potrai provarlo sulla tua pelle e capire se effettivamente rispecchia il tuo stile.

I costi si aggirano attorno ai 100 euro: il flacone da 30 ml ha un costo di circa 55/60 euro, il 50 ml invece ha un costo di circa 85/90 euro, mentre il più grande, da 90 ml, si aggira attorno ai 120/130 euro.