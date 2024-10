Notino, i profumi donna più venduti dell’ultimo mese

Ecco quali sono i profumi donna più venduti su Notino che vorrai provare anche tu in autunno e in inverno…

Uno degli accessori a cui una donna non può rinunciare è proprio il profumo, con l’arrivo dell’autunno il desiderio di cambiare fragranza si fa sempre più presente, ecco perché è importante conoscere le tendenze e scoprire quali sono i profumi donna più venduti su Notino.

Per chi non lo sapesse, Notino rientra tra i siti online beauty con prezzi scontatissimi da tenere sempre sott’occhio se si desidera acquistare un qualsiasi prodotto di cosmetica, compresi i profumi, specialmente per quanto riguarda le novità del momento.

Notino propone i prodotti più venduti in assoluto e anche le ultime uscite di tutti i brand più affermati nel mondo beauty, ecco perché ad oggi è uno dei siti online più amati dalle beauty addicted.

Se sei in cerca di un profumo, probabilmente potresti trovare il tuo preferito da sfoggiare quest’autunno inverno direttamente sul sito di Notino. Acquista comodamente da casa la tua fragranza e nel giro di qualche giorno potrai riceverla ben confezionata!

I profumi più venduti su Notino che probabilmente vorrai provare anche tu

I profumi più venduti dell’ultimo mese parlano chiaro: tra le tendenze del momento spiccano brand come Lancome, Burberry e Gucci.

Tra i profumi più ricercati e soprattutto più acquistati troviamo la fragranza firmata Gucci: il profumo Flora proposto in quattro fragranze diverse.

La testimonial ufficiale nel 2024 è Miley Cyrus, il direttore creativo Sabato De Sarno ha voluto raccontare, attraverso il profumo, una storia di amore verso se stessi ed emancipazione. Sono quattro le profumazioni da poter acquistare: il Gorgeous Magnolia, il Gorgeous Jasmine, il Gorgeous Gardenia e il Gorgeous Orchid. I più acquistati dell’ultimo mese sul sito di Notino sono proprio gli ultimi due.

Burberry conquista l’attenzione di migliaia di donne con il suo profumo Burberry for Women, una fragranza elegante e senza tempo floreale e fruttata perfetta per la stagione fredda. Non è l’unica fragranza del brand a rientrare tra i profumi più venduti, perché spicca anche il nome del profumo London for Women, una fragranza sempre floreale che ricorda un po’ l’atmosfera britannica.

Anche La Vie Est Belle di Lancome è tra le fragranze più acquistate di ottobre su Notino, inoltre con un codice sconto proposto dal sito online è possibile risparmiare ben il 15% sul costo del prodotto.

Non solo profumi di alta moda, tra i più venduti risalta anche il nome Pink Sugar. Un profumo da poter acquistare a meno di 15 euro, viene definito come un profumo dolce come lo zucchero filato, irresistibile come il caramello e gourmet come la vaniglia.