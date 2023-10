Nuovo polo logistico assume 300 persone: si cercano magazzinieri e personale amministrativo

Grazie alla realizzazione di un mega polo logistico si prospetta la creazione di centinaia di nuovi posti di lavoro.

Il nuovo polo logistico che sarà inaugurato prossimamente verrà gestito dalla società Tenant, specializzata nella gestione dei flussi di merci e servizi e potrà ospitare al suo interno diverse attività interessate a svilupparsi e a crescere in quest’area.

La nuova struttura rispetterà inoltre standard di sostenibilità ambientale con l’utilizzo di materiali ecosostenibili e pannelli fotovoltaici e si svilupperà su una superficie di novantamila metri quadrati tutta su un piano con un’altezza di dodici metri e comprenderà uffici, mensa, palestra e alcune aree ricreative.

Nuovo polo logistico, quali saranno le offerte di lavoro

Nel prossimo anno sarà operativo a Scarmagno, vicino Torino un nuovo polo logistico di grandi dimensioni che creerà occupazione per circa trecento persone. Si tratta nello specifico di una struttura che sarà realizzata nell’area dell’ex Olivetti, vicina al casello autostradale di Scarmagno e quindi in uno svincolo cruciale per i collegamenti con la vicina Francia, la Svizzera e l’Italia settentrionale. Inizialmente in tale area era prevista la costruzione della Gigafactory Italvolt, progetto poi abbandonato per motivi tecnici.

Il nuovo hub piemontese sarà realizzato dalla Panattoni Italia, divisione nazionale di Panattoni Europe e Panattoni Development Company, specializzate nel settore degli immobili industriali, e ospiterà aziende e industrie che quindi offriranno assunzioni per numerose unità di personale.

Si tratta del recupero importante di un’area compromessa dal punto di vista ambientale e industriale: il maxi magazzino che sarà realizzato a Scarmagno avrà, infatti, anche spazi circostanti ricchi di verde e di alberi in perfetta armonia con il paesaggio. La Regione Piemonte ha infatti dato il via libera al progetto, ma ha imposto alcune condizioni per garantire la sostenibilità e la sicurezza della nuova opera.

Il complesso industriale-logistico avrà un importante impatto sull’occupazione del territorio e con molta probabilità la gran parte delle assunzioni che avverrà con l’avvio del nuovo centro logistico coinvolgerà profili come addetti alla logistica e magazzinieri. Considerando inoltre la presenza di uffici e altri locali dello stabile, potrebbero essere avviate anche selezioni per impiegati e altre figure professionali. Un’ottima opportunità, soprattutto con gli aumenti in busta paga.

Per quanto riguarda le candidature occorrerà attendere ancora qualche mese, fino all’apertura dell’hub e delle posizioni lavorative di cui questa realtà aziendale necessiterà. Gli interessati alle future assunzioni devono infatti attendere la realizzazione del polo logistico e l’apertura delle selezioni di personale da parte delle diverse aziende che si insedieranno nella nuova area industriale.