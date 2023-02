French manicure americana: quando la versione 2.0 è più classy dell’originale

Se c’è una tendenza unghie che mette d’accordo davvero tutti, complice l’aria sofisticata e di classe che regala istantaneamente alla mano slanciando da subito l’aspetto delle dita, questa è l’intramontabile French manicure.

Un Nail-look senza tempo, in grado di donare a chiunque indistintamente. Popolare nella sua versione originale, quanto nelle sue svariate reinterpretazioni: tale grande classico è infatti oggetto di continue rivisitazioni, basti pensare a quella che la trend setter Hailey Bieber ha recentemente preso a sfoggiare con un tempismo invidiabile in quanto ad unghie perfette per San Valentino, alle sue declinazioni variopinte oppure più semplicemente al noto Baby boomer.

La French manicure americana è già la tendenza unghie più in vista della prossima primavera

Foto Pinterest | julia

Tra i suoi maggiori punti di forza vi è sicuramente da annoverare la bassa manutenzione, così come la sorprendente capacità di ringiovanire ed affinare la silhouette delle mani. Ebbene, l’ultima novità in merito – già diffusissima tra le celebrities – è quella conosciuta come French manicure americana, ancor più minimalista e delicata se possibile rispetto al grande classico a cui siamo abituati. Ma cosa ha, quindi, di diverso?

Pare che la French manicure americana ricalchi infatti fedelmente la sua corrispettiva originale, ma che si distingua da quest’ultima grazie ad una ultra glossata finitura trasparente: l’usuale bianco ottico destinato a delineare le punte dell’unghia è in questo caso sostituito da una tonalità lattiginosa, crema, mentre la base rosa baby ne riproduce quanto più possibile il tono naturale.

Il risultato? Una versione 2.0 delle nostre unghie, estremamente perfezionate e che brillano di nuova luce (quella del top coat rigorosamente luminoso). In soldoni un look neutro e particolarmente curato, sempre vincente.