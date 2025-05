Non ci sarà nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore: assenza pesantissima

Pochi giorni e anche la nona stagione de Il Paradiso delle Signore chiuderà i battenti. La soap opera ambientata nella Milano degli anni Sessanta rappresenta ormai un appuntamento fisso per i telespettatori di Rai1, ormai affezionatisi al grande magazzino milanese. L’ultima puntata del capitolo andrà in onda lunedì 5 maggio e, stando agli spoiler, ci saranno diversi colpi di scena.

I numerosi appassionati della serie però non dovranno preoccuparsi poiché è già stata confermata la stagione numero dieci. Come sempre, i nuovi episodi arriveranno in autunno ma le riprese partiranno già a maggio, con ogni probabilità a metà mese. Riprese alle quali, però, non prenderà parte uno dei protagonisti assoluti della serie: stando alle prime indiscrezioni, non si unirà al cast.

Il Paradiso delle Signore 10 partirà a settembre ma un’assenza non farà felici i fan

Marcello Barbieri sceglierà Adelaide o Rosa e che ne sarà di Tancredi dopo che le sue bugie verranno a galla? Gli interrogativi, ne Il Paradiso delle Signore, sono tantissimi e le risposte potrebbero non arrivare tutte nel gran finale di stagione in onda il 5 maggio. Poco male, poiché la serie terrà compagnia al pubblico anche il prossimo autunno, col capitolo 10 pronto a partire dopo il consueto stop estivo.

Anche la nuova stagione, però, sarà caratterizzata dall’assenza di Vittorio Conti. Il direttore del grande magazzino ha lasciato la soap alla fine dell’ottava stagione, quando è volato via da Milano per seguire Matilde Frigerio. Nella stagione 9, il personaggio interpretato da Alessandro Tersigni è apparso soltanto in pochi episodi, lasciando un grande vuoto negli appassionati della soap.

Stando alle ultime news, che potrete trovare sul sito di notizie Buongiorno.it per rimanere aggiornati sulle serie TV in programmazione, anche la stagione decima dovrà fare a meno del caro Vittorio. Salvo colpi di scena, l’attore non si unirà al resto del cast a inizio riprese, che si terranno da metà maggio agli studi Videa di Roma. Al momento, Tersigni è impegnato sul set di una nuova fiction che andrà in onda in prima serata, Una nuova vita, con Anna Valle e Daniele Pecci.

Almeno per i primi mesi della nuova stagione, insomma, l’atelier resterà nelle mani di Marcello Barbieri e Roberto Landi, che invece figurano tra i personaggi confermati nel prossimo capitolo. I fan ritroveranno anche Adelaide di Sant’Erasmo e Umberto Guarnieri, legati dal segreto della reale paternità di Odile: riusciranno a tenerlo nascosto ancora per molto?