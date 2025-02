Non perdere il Bonus da 100 euro 2025, molti non lo hanno richiesto a fine anno ma c’è ancora tempo

C’è ancora tempo per il recupero del bonus da 100 euro, ecco chi ne ha diritto e come fare per ottenere la somma.

Chi ancora non ha percepito il Bonus da 100 euro elargito a fine anno può ancora riceverlo nel 2025, ecco tutto quello che occorre sapere.

A fine anno 2024 grazie al Decreto Omnibus c’è stata la possibilità di ricevere un bonus una tantum da 100 euro e chi ne ha diritto in presenza dei requisiti richiesti doveva fare domanda per poterlo ottenere perché era erogato in automatico.

Non tutti lo hanno richiesto ma la buona notizia è che si è ancora in tempo. Vediamo come fare per non perdere questo importo.

Come richiedere il bonus da 100 euro

Chi fatica ad arrivare a fine mese saluta sempre con piacere la possibilità di ricevere del denaro per far fronte alle spese o per ridurre il carico delle uscite, come nel caso del bonus affitto o altri bonus per le famiglie.

L’indennità una tantum introdotta dal Governo Meloni per sostenere i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi e figli a carico, noto come Bonus Natale 2024, era da richiedere al proprio datore di lavoro.

Infatti potevano farne domanda i lavoratori e le lavoratrici dipendenti che hanno un contratto a tempo indeterminato, a fine anno veniva liquidato con la tredicesima mensilità direttamente dal datore di lavoro.

Il meccanismo è possibile perché i datori di lavoro sono considerati come “sostituti d’imposta”, quindi trattengono le imposte sui redditi dei lavoratori dipendenti e versano le relative quote all’Agenzia delle Entrate. Grazie a questo possono elargire il bonus direttamente ai loro dipendenti con la busta paga. Se però si ha un contratto ma il proprio datore di lavoro non è considerato come un sostituto d’imposta è possibile riceverlo con la dichiarazione dei redditi.

Questo accade, ad esempio, nel caso del lavoro domestico, quindi colf e badanti che non hanno potuto richiedere il Bonus da 100 euro in busta paga a dicembre 2024 lo possono ricevere nel 2025 attraverso la dichiarazione dei redditi relativa all’anno passato, che si presenta appunto nel 2025.

Per ottenere il bonus da 100 euro bisogna avere dei requisiti che riguardano la propria situazione familiare e il reddito. Cioè bisogna essere regolarmente assunti con un contratto di lavoro determinato o indeterminato, sia esso part time o full time, e avere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, oltre ad avere almeno un figlio fiscalmente a carico.

Possono ricevere il bonus anche i lavoratori in somministrazione, sempre rispettando i requisiti previsti dalla legge. Quindi se si è persa la possibilità di presentare la domanda c’è ancora tempo di richiedere il bonus con la dichiarazione dei redditi 2025. Infine è utile sapere che se il lavoratore o la lavoratrice ha cessato l’attività lavorativa durante il 2024, può comunque ottenere il bonus in sede di dichiarazione dei redditi.