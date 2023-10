“Non è vero che se vuoi puoi”: Luciana Littizzetto, il prezioso insegnamento sulla vita da tenere sempre a mente

Un prezioso insegnamento, espresso in poche semplici parole: Luciana Littizzetto smentisce la famosa convinzione “se vuoi puoi”.

“Se vuoi puoi, volere è potere” – si tratta di un insegnamento che viene impartito in età infantile, per stimolare le giovani menti a concretizzare il proprio futuro e ad impegnarsi per il raggiungimento dei propri obiettivi. Un mantra che tuttavia può contemplare ossessione e frustrazione in mancanza della realizzazione dei propri sogni. Parliamo di un concetto generale che prescinde dalle reali possibilità di ogni singolo individuo.

Sarebbe utopico credere fermamente nel concetto di uguaglianza: uno straniero che giunge sulle nostre coste su un barcone non gode sicuramente delle medesime possibilità di uno studente universitario della Bocconi di Milano. E’ giusto dunque perseverare sul concetto di volontà? La riflessione espressa da Luciana Littizzetto, per quanto triste, ci consente in realtà di tirare un respiro di sollievo.

Non sempre quanto accade nella nostra quotidianità – i successi, così come i fallimenti – dipende effettivamente da noi, dal poco impegno o dalla poca costanza. Talvolta occorre semplicemente tirare i remi in barca, nella consapevolezza che la corrente sia troppo forte per le nostre braccia esili. Scegliere quindi una via alternativa ed aprire le porte a ciò che veramente è destinato a noi e al nostro futuro.

“Non è vero che se vuoi puoi” – afferma Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto, ospite di Silvia Toffanin, ha colto l’occasione per sottolineare la tossicità alla base del concetto “se vuoi puoi”, un insegnamento che può produrre tanta frustrazione, quanto rammarico per aver fallito nel perseguimento degli obiettivi. “Non è vero che se vuoi puoi” – sottolinea – “L’importante è distingue tra le cose difficili e le cose impossibili” – ha quindi concluso. Si tratta di un’interpretazione nuova – e realista – del concetto di volontà, che ci consente infondo di vivere la nostra quotidianità nel rispetto dei limiti umani.

Le determinazione non andrebbe confusa con l’ostinazione, la passione non deve trasformarsi in ossessione e la volontà non deve condurre la nostra mente ad un costante senso di inadeguatezza ed incapacità. Talvolta ci troviamo semplicemente nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Riuscire a comprendere questo concetto di base, ci aiuta ad aprire la mente alle infinite strade che la vita ci offre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PUPA (@pupa.tv)

Per quanto spesso venga criticata, le parole di Luciana Littizzetto hanno trovato questa volta riscontro comune. Moltissimi utenti hanno espresso il loro sostegno alla comica, la quale ha donato al pubblico – come accade spesso del resto – un dolce e amaro sapore di verità.