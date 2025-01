Non crederai a quello che possono fare i profumi solidi: cosa sono e i migliori da acquistare subito

I profumi solidi sono una novità che sta riscuotendo particolare successo. Sebbene ci sia chi pensa siano soltanto una moda passeggera, questi continuano a conquistare sempre più persone sia per la loro durata che per la praticità. Gioielli di bellezza, donano un’esperienza olfattiva senza pari.

Ma come funzionano? Cosa c’è da sapere? Scopriamo di più sui profumi solidi, cosa sono e quali sono i migliori da acquistare subito.

Cosa sono i profumi solidi: tutto quello che c’è da sapere

Il profumo è una componente immancabile della nostra vita quotidiana. Ci fa, infatti, sentire pronte per affrontare la giornata al meglio, sicure di noi stesse, dal lavoro in ufficio all’appuntamento romantico o con amici la sera. Trovare la giusta fragranza potrebbe non essere facile, perché questa “racconta” la nostra personalità. Simili – se vogliamo – al burrocacao, sono già di tendenza.

Piccoli, belli a vedersi, colorati e anche compatti, si presentano con packaging eleganti. Com’è facile immaginare, si tratta di fragranze che si presentano in forma solida e senza alcool. Per utilizzarli, basta prendere una piccola parte del prodotto con le dita e picchiettare, semplicemente, in punti del corpo come orecchie, polsi, gomiti e petto. Generalmente, inoltre, il prezzo dei profumi solidi è inferiore a quello dei profumi liquidi classici.

Ovviamente, con questi non si rischia di ungere gli abiti, durano più a lungo sulla pelle, garantiscono un’esperienza olfattiva intensa e sono anche pratici da portare in giro con il loro packaging chic. Per quest’ultimo motivo, sono degli accessori beauty tutti da collezionare. I profumi solidi sono, inoltre, idratanti per la pelle.

Profumo solido Yves Rocher, Givenchy e KIKO: i migliori da comprare ora

Tra i tanti disponibili, c’è il profumo solido Verte Envolée di Yves Rocher dalla freschezza rigenerante e dalle note verdi, che si mescolano a quelle del bergamotto, del tè nero, dell’infuso di rosa e del limone. In vendita, poi, ci sono anche il profumo solido Givenchy e quello KIKO.

Il primo è L’Interdit Profumo Solido, che si presenta con una formula perfetta da essere applicata in décolleté, collo, nuca, polsi e dietro le orecchie. Si tratta di una fragranza orientale, legnosa e floreale. Per quanto riguarda la fragranza è composta da bergamotto, pera, fiori d’arancio, gelsomino sambac, tuberosa, vaniglia, vetiver, patchouli e ambroxan.

Infine, c’è il Green Me Stick Perfume di KIKO con le sue note di pepe rosa, pompelmo, fresia, rosa, lampone, gelsomino, muschio, legno chiaro, patchouli, ribes nero e foglie di violetta. Insomma, il profumo solido è, certamente, diventato un must-have per tutte le appassionate del mondo beauty. Scopri anche il Black Opium Glitter di Yves Saint Laurent e i profumi al burro.