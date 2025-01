Il nuovo Black Opium Glitter di Yves Saint Laurent è un profumo must-have, in grado di far brillare ogni donna.

Per le amanti del mondo beauty, ci sono dei profumi che rappresentano dei veri e propri must-have in grado di avvolgere in un abbraccio sensuale. Il nuovo Black Opium Glitter è una versione esclusiva di quella che rappresenta una delle fragranze più iconiche di Yves Saint Laurent. Il brand, infatti, è leader nel settore e offre numerosi prodotti diventati iconici.

Questo nuovo profumo promette di trasformare ogni attimo in un’esperienza scintillante, proprio per merito dell’irresistibile combinazione che offre di note dolci e calde tutte da scoprire. Scopriamo di più sul nuovo Black Opium Glitter di Yves Saint Laurent, il profumo must-have che ti farà brillare la notte.

Black Opium Glitter di Yves Saint Laurent, l’eau de parfum con brillantini sensuali

Black Opium Glitter di Yves Saint Laurent è l’eau de parfum, che non può mancare dalla collezione di profumi che abbiamo in casa. Disponibile in confezioni da 30ml, 50ml e 90ml, queste sono ricche di brillantini sensuali che vanno ad arricchire la fragranza al muschio e marshmallow. L’iconico flacone ruvido si presenta in versione argento scintillante, per le notti glam.

Simbolo di sensualità, è un profumo gioiello pensato per le occasioni speciali. Oltre alle note di muschio e marshmallow presenti, sono incluse quelle di arancio amaro, caffè e fiori bianchi. Con la sua dolcezza, questo profumo risveglia una femminilità nuova.

Gift set Black Opium Glitter, il cofanetto più glam della notte

Come detto, il Black Opium Glitter di Yves Saint Laurent si presenta in un cofanetto estremamente elegante. Si tratta di un gift set che può essere donato a mamme, sorelle, cugine o amiche, per dimostrare tutto il tuo affetto. Flacone gioiello con brillantini argentati, è perfetto per chi desidera una marcia in più e dimostrare tutta la propria femminilità, sicurezza e sensualità per tutta la notte.

Questa fragranza è in grado di intensificare il calore al corpo. Se desideri più intensità, puoi applicare il profumo Black Opium Glitter di Yves Saint Laurent in punti specifici del corpo come petto, polsi e collo. Pronta a brillare per tutta la notte? Scopri anche come scegliere il profumo da regalare e di più sui profumi al burro.